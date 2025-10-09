ΔΙΕΘΝΗ
Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε το αγνοούμενο κορίτσι

Τον Απρίλιο του 2024, η Τζούλια Βάντελτ τηλεφώνησε περισσότερες από 60 φορές σε μία ημέρα στους γονείς της Μαντλίν - «Δώστε μου μία ευκαιρία, δεν είμαι ψεύτρα», εκλιπαρούσε σε ένα μήνυμα που είχε αφήσει στον τηλεφωνητή της οικογένειας

Μαντλίν ΜακΚάν: Ξεκίνησε η δίκη της 24χρονης που παρίστανε και παρενοχλούσε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού
Η μικρή Μαντλίν ΜακΚάν
H Κέιτ ΜακKάν, η μητέρα της μικρής Μαντλίν που εξαφανίστηκε το 2007 στην Πορτογαλία, περιέγραψε σήμερα ενώπιον της βρετανικής δικαιοσύνης το «άγχος» που της προκάλεσε μια νεαρή Πολωνέζα, η οποία υποστήριζε πως ήταν η κόρη της και δικάζεται για παρενόχληση.

Η δίκη της Τζούλια Βάντελτ, ηλικίας 24 ετών, ξεκίνησε σήμερα στο δικαστήριο του Λέστερ, στην κεντρική Αγγλία.

Η Βάντελτ, που είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025, κατηγορείται πως για ένα διάστημα άνω των δυόμιση ετών τηλεφωνούσε και έγραφε επανειλημμένως στους γονείς της Μαντλίν, Κέιτ και Τζέρι ΜακΚάν και πήγαινε στο σπίτι τους.

«Το επίπεδο του στρες και του άγχους που αυτό μου προκάλεσε αυξήθηκε με το πέρασμα του χρόνου», κατέθεσε η Κέιτ ΜακΚάν στο δικαστήριο. Αισθάνθηκε «πραγματικά πιο ήρεμη» μονάχα μετά τη σύλληψη της Τζούλια Βάντελντ.

Η Μαντλίν ΜακΚάν, ηλικίας τότε 3 ετών, εξαφανίστηκε τον Μάιο του 2007 από μια εξοχική κατοικία στο Αλγκάρβε, την ώρα που οι γονείς της δειπνούσαν σε ένα γειτονικό εστιατόριο.

Η εξαφάνισή της, η οποία ποτέ δεν διαλευκάνθηκε, συγκλόνισε τη διεθνή κοινότητα.

«Ένα μικρό μέρος του εγκεφάλου μου διερωτόταν 'και αν;'»

Τον Απρίλιο του 2024, η Τζούλια Βάντελτ τηλεφώνησε περισσότερες από 60 φορές σε μία μονάχα ημέρα στους γονείς της Μαντλίν, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. «Δώστε μου μία ευκαιρία, δεν είμαι ψεύτρα», εκλιπαρούσε σε ένα μήνυμα που είχε αφήσει στον τηλεφωνητή της οικογένειας.

«Πιστεύω πως αυτό με επηρέαζε σε τέτοιο βαθμό που ένα μικρό μέρος του εγκεφάλου μου διερωτόταν "και αν;"», περιέγραψε η Κέιτ ΜακΚάν στο δικαστήριο.

«Αυτό δεν είχε καμία λογική», είπε στη συνέχεια η μητέρα της Μαντλίν, εξαιτίας της πολωνικής υπηκοότητας της Τζούλια Βάντελτ και της έλλειψης ομοιότητας. «Δεν μπορώ να πω σε ποιον μοιάζει σήμερα η Μαντλίν, όμως εάν έβλεπα μία φωτογραφία της, θα την αναγνώριζα», συνέχισε η Κέιτ ΜακΚάν.

Η ίδια εξήγησε πως άνθρωποι συνεχίζουν να εμφανίζονται, περίπου «κάθε έξι μήνες», στην οικία της οικογένειας υποστηρίζοντας πως έχουν πληροφορίες για την εξαφάνισή της.

Η Τζούλια Βάντελτ δικάζεται μαζί με την Κάρεν Σπραγκ, 61 ετών, που κατηγορείται επίσης για παρενόχληση. Και οι δύο απορρίπτουν τις κατηγορίες. Οι δύο γυναίκες είχαν επισκεφθεί μαζί την οικία των ΜακΚάν τον Δεκέμβριο του 2024.

Την επομένη, μία επιστολή βρέθηκε στην πόρτα της, η οποία ξεκινούσε με τις λέξεις «Αγαπημένη μαμά» και την υπέγραφε η «Μαντλίν». «Όταν σε είδα χθες, τα συναισθήματά μου ήταν τόσο έντονα (…). Πιστεύω πως στα βάθη της καρδιάς σου, γνωρίζεις ποια είμαι κι ότι είμαι η κόρη σου», έγραφε.

Υπάρχουν, σύμφωνα με την εισαγγελία, «αδιάψευστα επιστημονικά στοιχεία» που δείχνουν ότι η Τζούλια Βάντελτ, η οποία υποστηρίζει πως έχει αναμνήσεις από την παιδική ηλικία της Μαντλίν, δεν έχει καμία οικογενειακή σύνδεση με τους ΜακΚάν.

