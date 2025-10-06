Νεαρή υποδυόταν τη Μαντλίν ΜακΚάν και παρενοχλούσε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού

Μια νεαρή, που ισχυριζόταν ότι είναι η Μαντλίν ΜακΚαν, φέρεται να καταδίωκε τους γονείς του αγνοούμενου κοριτσιού.

Η 24χρονη Τζούλια Βάντελ κατηγορείται ότι καταδίωκε την Κέιτ και τον Τζέρι ΜακΚαν, τους γονείς της μικρής Μαντλίν που εξαφανίστηκε σε ηλικία τριών ετών, το 2007, στις διακοπές της στο Πράια ντα Λουζ της Πορτογαλίας.

Στην έναρξη της δίκης, η εισαγγελία την περιέγραψε ως «συναισθηματική χειραγωγό» που εξαπέλυσε μια τριετή «εκστρατεία παρενόχλησης» εις βάρος των ΜακΚαν, με τηλεφωνήματα, μηνύματα και επισκέψεις στη διεύθυνσή τους.

Οι ένορκοι ενημερώθηκαν ότι η Βάντελ, ισχυριζόταν πως είχε αναμνήσεις από τη ζωή στο σπίτι των ΜακΚαν, συμμετείχε σε οικογενειακές στιγμές και παιχνίδια με τα αδέρφια της Μαντλίν -ισχυρισμοί που, όπως τονίστηκε, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο εισαγγελέας, Μάικλ Ντακ KC, δήλωσε: «Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς, πως αυτό έχει κάποια δόση αξιοπιστίας. Όμως, από το ξεκίνημα αυτής της δίκης, ας ξεκαθαρίσουμε κάτι: η Τζούλια Βάντελ δεν είναι η Μαντλίν ΜακΚαν».

Πού κατέληξε ο εισαγγελέας για την 24χρονη που υποδυόταν την αγνοούμενη Μαντλίν

Μετά τα λόγια αυτά, η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα, σηκώθηκε και προσπάθησε να φύγει από το εδώλιο, προς την πόρτα που οδηγεί στα κρατητήρια.

Την πλησίασε και την παρηγόρησε η συγκατηγορούμενή της, η 61χρονη Κάρεν Σπραγκ από το Κάρντιφ, που κατηγορείται ότι συμμετείχε στην ίδια «εκστρατεία παρενόχλησης των ΜακΚαν». Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες. Ο εισαγγελέας ανέφερε, ότι η Βάντελ «δεν έχει καμία συγγενική σχέση» με τους ΜακΚαν και ότι κατά τη διάρκεια της δίκης οι ένορκοι θα δουν λεπτομερή αποδεικτικά στοιχεία.

Πρόσθεσε επίσης, ότι η Βάντελ είναι σχεδόν δύο χρόνια μεγαλύτερη από την ηλικία που θα είχε σήμερα η Μαντλίν, κάτι που η ίδια προσπαθούσε να δικαιολογήσει λέγοντας ότι «φαίνεται νεότερη».

«Όταν ερχόταν αντιμέτωπη με "δυσάρεστα" ερωτήματα, προσπαθούσε να βρει τρόπους να τα παρακάμψει», είπε ο εισαγγελέας, «αλλά δεν είχε πια πού να στραφεί όταν προέκυψαν τα επιστημονικά δεδομένα».

Η 24χρονη που υποδυόταν τη Μαντλίν, είχε κάνει το ίδιο για ακόμη 2 αγνοούμενα παιδιά

Η Βάντελ είχε υποδυθεί δύο ακόμη αγνοούμενα παιδιά: την Ίνγκα Γκέριχε από τη Γερμανία, που γεννήθηκε οκτώ χρόνια μετά από εκείνη, και την Ακέισια Μπίσοπ από τις ΗΠΑ, της οποίας η γιαγιά είχε δικαστεί για τη δολοφονία της αλλά κρίθηκε αθώα λόγω ψυχικής ασθένειας.

Από την ακροαματική διαδικασία προκύπτει, ότι η Βάντελ χρησιμοποίησε το ChatGPT για να δημιουργήσει ψεύτικες φωτογραφίες τις οποίες έστειλε στη μικρότερη αδελφή της Μαντλίν, υποστηρίζοντας ότι απεικονίζουν και τις δύο ως παιδιά.

Σε μηνύματα προς την Αμελί ΜακΚαν, που ο εισαγγελέας χαρακτήρισε «συναισθηματική χειραγώγηση πρώτου βαθμού», η Βάντελ συστήθηκε ως «το κορίτσι που έγινε viral λέγοντας ότι πιστεύει πως είναι η Μαντλίν ΜακΚαν».

Η Βάντελ κατηγορείται επίσης ότι έστελνε μηνύματα, ηχητικά, e-mail και γράμματα στους Κέιτ και Τζέρι ΜακΚαν, ενώ φέρεται να εμφανίστηκε και στο χωριό τους στο Λέστερσαϊρ, ακόμη και στο σπίτι τους, μεταξύ 1ης Ιουνίου 2022 και 21 Φεβρουαρίου 2025.

Οι ένορκοι άκουσαν ηχογραφημένα μηνύματα που άφησε στον τηλεφωνητή της Κέιτ ΜακΚαν, τουλάχιστον 60 φορές. Σε ένα από αυτά, η Βάντελ ακούγεται να λέει: «Αν είμαι εκείνη, όλα θα πάνε καλά· κι αν δεν είμαι, όπως πιθανότατα πιστεύετε, τότε θα σας αφήσω ήσυχους».

Σε άλλο σημείο, είπε: «Ξέρω ότι φαίνομαι χοντρή και όχι όμορφη… αλλά ξέρω τι ξέρω και θυμάμαι αυτά που θυμάμαι».

Με πληροφορίες από Guardian

