Μαντλίν ΜαΚάν: Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες στο φράγμα στην Πορτογαλία

Η αστυνομία της Πορτογαλίας ολοκλήρωσε την τελευταία έρευνα για νέα στοιχεία σχετικά με την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν, του παιδιού από τη Βρετανία που αναζητείται από το 2007.

Οι αρχές δεν έδωσαν λεπτομέρειες σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας ή αναφορικά με το αν βρήκαν κάποιο στοιχείο για την εξαφάνιση της Μαντλίν ΜακΚαν.

Σε ανακοίνωση της δικαστικής αστυνομίας της Πορτογαλίας αναφέρεται ότι συγκεντρώθηκε κάποιο υλικό το οποίο θα παραδοθεί στις γερμανικές αρχές για εξέταση. Η έρευνα γύρω από ένα φράγμα περίπου 50 χιλιόμετρα από το θέρετρο Praia da Luz, όπου το 3χρονο κορίτσι εθεάθη για τελευταία φορά πριν από 16 χρόνια, ξεκίνησε την Τρίτη μετά από αίτημα των γερμανικών αρχών.

Αναλυτικότερα, η πορτογαλική αστυνομία ολοκλήρωσε σήμερα το απόγευμα τις έρευνες που είχαν ξεκινήσει την Τρίτη κοντά σε ένα φράγμα, κατόπιν αιτήματος των γερμανικών αρχών, στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης της μικρής Μαντλίν Μακάν, που εξαφανίστηκε πριν από 16 χρόνια.

Η δικαστική αστυνομία ανακοίνωσε ότι το υλικό που συνέλεξαν θα παραδοθεί στις γερμανικές αρχές που, από το 2020, πιστεύουν ότι το κοριτσάκι είναι νεκρό, θύμα ενός Γερμανού παιδεραστή ο οποίος ζούσε εκείνη την περίοδο στην Πορτογαλία και έχει ήδη καταδικαστεί για βιασμό μιας Αμερικανίδας.

Λίγο νωρίτερα, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είπαν ότι είδαν τις ομάδες των ερευνητών να μαζεύουν τα εργαλεία τους και να ξεστήνουν τις σκηνές που είχαν στήσει τις προηγούμενες ημέρες κοντά στην όχθη του φράγματος στην κοινότητα Σίλβες, μια τουριστική περιοχή του Αλγκάρβε.

Στις έρευνες αυτές συμμετείχαν επίσης και Βρετανοί αστυνομικοί.

Η Μαντλίν Μακάν εξαφανίστηκε λίγο πριν κλείσει τα 4 χρόνια της, στις 3 Μαΐου 2007, από το δωμάτιο ενός ξενοδοχείου στην Πράια ντα Λουζ, όπου περνούσε τις διακοπές με την οικογένειά της. Οι γονείς της δειπνούσαν εκείνη την ώρα με φίλους τους σε ένα γειτονικό εστιατόριο. Η εξαφάνισή της οδήγησε σε μια διεθνή εκστρατεία για τον εντοπισμό της και παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αστυνομικά αινίγματα των τελευταίων ετών.

Η περιοχή όπου βρίσκεται το φράγμα Αράντε, περίπου 50 χιλιόμετρα από το σημείο όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν, είχε ερευνηθεί εξονυχιστικά και το 2008. Δύτες είχαν βουτήξει τότε στα νερά αλλά βρήκαν μόνο λείψανα ζώων.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ύποπτος Γερμανός, ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, πήγαινε τακτικά εκεί και αποκαλούσε «μικρό παράδεισό του» το μέρος αυτό. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί έψαχναν στην περιοχή να βρουν μια ροζ κουβερτούλα ή την πιτζάμα που φορούσε το κοριτσάκι τη νύχτα που εξαφανίστηκε.

Το πορτογαλικό περιοδικό Expresso έγραψε ότι η μαρτυρία ενός πληροφοριοδότη, που θεωρήθηκε «πολύ αξιόπιστη» από τις γερμανικές αρχές, οδήγησε την αστυνομία να ερευνήσει ξανά την περιοχή.

One of the search sites in the Madeleine #mccann investigation- it was full of vegetation at the start of the week. Much of it has been cleared and holes dug. Samples now going for forensic testing in Germany. pic.twitter.com/S8h8sonJL6