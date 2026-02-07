Λουίτζι Μαντζιόνε: Τον Ιούνιο η δίκη – Το ξέσπασμά του στο δικαστήριο

Ο Λουίτζι Μαντζιόνε θα δικαστεί στις 8 Ιουνίου στη Νέα Υόρκη για τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμπσον, με απόφαση πολιτειακού δικαστή.

Η υπόθεση εξελίσσεται παράλληλα με ομοσπονδιακή δίωξη, με τις δύο διαδικασίες να κινούνται ταυτόχρονα και να δημιουργούν σύγκρουση στο χρονοδιάγραμμα.

Στο δικαστήριο φάνηκε ότι υπάρχει ένταση για το ποια δίκη θα προηγηθεί. Ο δικαστής ανέφερε ότι αρχικά υπήρχε συνεννόηση να προηγηθεί η πολιτειακή διαδικασία, όμως οι ομοσπονδιακοί όρισαν ημερομηνία για την επιλογή ενόρκων στις 8 Σεπτεμβρίου, με έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στις 13 Οκτωβρίου.

Ο ίδιος σημείωσε ότι το ομοσπονδιακό χρονοδιάγραμμα μπορεί να μετατεθεί αν ασκηθεί έφεση στην απόφαση που απέρριψε κατηγορίες οι οποίες άνοιγαν τον δρόμο για θανατική ποινή. Αν υπάρξει καθυστέρηση, τότε η πολιτειακή δίκη θα μετακινηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, είπε στους συνηγόρους υπεράσπισης να προετοιμάζονται για την 8η Ιουνίου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δεν κινδυνεύει πλέον με την κατηγορία της θανατικής ποινής

Η υπεράσπιση έχει αντιδράσει και στο αίτημα της πολιτειακής εισαγγελίας για δικάσιμο την 1η Ιουλίου. Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε υποστήριξαν ότι το χρονοδιάγραμμα είναι ασφυκτικό, καθώς χρειάζονται χρόνο για να προετοιμαστούν και για την ομοσπονδιακή υπόθεση.

Στην αίθουσα βρίσκονταν περίπου είκοσι υποστηρικτές του κατηγορούμενου. Ένας φορούσε μπλούζα με το σύνθημα «Luigi Mangione: Not in the Epstein files».

Η έντονη αντίδραση του Μαντζιόνε στο δικαστήριο

Με το πέρας της διαδικασίας την Παρασκευή, ο Μαντζιόνε αντέδρασε έντονα. Φορώντας μπεζ ρούχα κρατουμένου και με χειροπέδες, φώναξε ότι πρόκειται για «την ίδια δίκη δύο φορές» και έκανε λόγο για «διπλή δίωξη». Η εισαγγελία του Μανχάταν δεν σχολίασε, ενώ η συνήγορός του, Κάρεν Φρίντμαν Ανιφίλο, είπε ότι η προστασία από διπλή δίωξη «μετατρέπεται σε όπλο» και ότι αυτό είναι άδικο.

Νομικός σχολιαστής που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση, ο Ριτς Σόενσταϊν, σημείωσε ότι ζήτημα διπλής δίωξης μπορεί να τεθεί μόνο υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι απλώς επειδή ο κατηγορούμενος διώκεται σε δύο διαφορετικά δικαστήρια. Πρόσθεσε ότι η «μάχη» για το ποια υπόθεση θα προηγηθεί είναι ασυνήθιστη, καθώς συνήθως οι εισαγγελικές αρχές συντονίζονται.

Ο Μαντζιόνε κατηγορείται σε πολιτειακό και ομοσπονδιακό επίπεδο για τη δολοφονία του Τόμπσον στο Μανχάταν το 2024. Ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος σε όλες τις κατηγορίες.

Στην ομοσπονδιακή υπόθεση, η δικαστής Μάργκαρετ Γκαρνέτ απέρριψε κατηγορίες για όπλα που μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατική ποινή. Διατήρησε όμως τις κατηγορίες για παρακολούθηση, με ανώτατη ποινή ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους. Η υπεράσπιση χαρακτήρισε την απόφαση σημαντική εξέλιξη και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να υπερασπιστεί τον κατηγορούμενο.

Η ίδια δικαστής έκρινε επίσης ότι στοιχεία που κατασχέθηκαν από σακίδιο του Μαντζιόνε κατά τη σύλληψή του μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ομοσπονδιακή δίκη. Η υπεράσπιση ζητούσε να αποκλειστούν, υποστηρίζοντας ότι προέκυψαν από έρευνα χωρίς ένταλμα, ενώ η αστυνομία ανέφερε ότι η κατάσχεση και ο έλεγχος προσωπικών αντικειμένων όπως σακίδιο είναι τυπική διαδικασία σε συλλήψεις. Για το αν τα ίδια στοιχεία θα γίνουν δεκτά και στην πολιτειακή δίκη αναμένεται απόφαση τον Μάιο.

Με πληροφορίες από CBS