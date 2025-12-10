«Βγάλε τα φρύδια», «Το FBI είναι πιο αργό τη νύχτα»: Τι έγραφε ο Μαντζιόνε στον εαυτό του

Νέα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο ρίχνουν φως στις κινήσεις που φέρεται να είχε σχεδιάσει ο 27χρονος Λουίτζι Μαντζιόνε μετά τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Brian Thompson, τον Δεκέμβριο του 2024 στο Μανχάταν.

Πρόκειται για χειρόγραφες σημειώσεις, προσχέδια διαδρομών και λίστες ενεργειών που βρέθηκαν στο σακίδιό του κατά τη σύλληψή του στην Πενσιλβάνια και παρουσιάστηκαν αυτή την εβδομάδα σε προδικαστική ακροαματική διαδικασία.

Στις σημειώσεις περιλαμβάνονταν οδηγίες όπως «άλλαξε καπέλο, άλλαξε παπούτσια, βγάλε τα φρύδια», καθώς και υπενθυμίσεις για αποφυγή καμερών ασφαλείας και μετακινήσεις με διαφορετικά μέσα μεταφοράς, ώστε –όπως αναφερόταν– να «σπάσει η συνέχεια της καταγραφής από κάμερες». Σε άλλη καταγραφή σημειωνόταν ότι «το FBI κινείται πιο αργά τις νυχτερινές ώρες».

Το υλικό παρουσιάστηκε τη Δευτέρα στο δικαστήριο, στο πλαίσιο της προσπάθειας της υπεράσπισης να αποκλειστούν ως αποδεικτικά στοιχεία όσα κατασχέθηκαν κατά τη σύλληψή του στις 9 Δεκεμβρίου 2024 σε κατάστημα της McDonald's στην Πενσιλβάνια. Την Τρίτη δόθηκαν στη δημοσιότητα και αποσπάσματα από το υλικό που είχαν καταγράψει οι κάμερες που έφεραν επάνω τους οι αστυνομικοί κατά τη σύλληψη.

Όπλο, σιγαστήρας και προσχέδια διαφυγής

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στο σακίδιο του Μαντζιόνε βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι 9 χιλιοστών, το οποίο οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι ταυτίζεται με το όπλο της δολοφονίας, γεμιστήρας με φυσίγγια και σιγαστήρας. Εντοπίστηκε επίσης τετράδιο με σημειώσεις, στις οποίες, κατά την εισαγγελία, αποτυπωνόταν η πρόθεσή του να «εκτελέσει» στέλεχος ασφαλιστικής εταιρείας. Κατασχέθηκαν ακόμη μαχαίρι, πλαστά έγγραφα, ταυτότητα, διαβατήριο, πιστωτικές κάρτες, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης δεδομένων και προσωπικά αντικείμενα.

Η υπεράσπιση δεν αμφισβητεί τη γνησιότητα των σημειώσεων ούτε την προέλευση των αντικειμένων. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι η έρευνα στο σακίδιο έγινε χωρίς ένταλμα και χωρίς επαρκή νομική βάση. Οι εισαγγελείς απαντούν ότι ο έλεγχος ήταν νόμιμος, καθώς οι αστυνομικοί έλεγχαν το ενδεχόμενο να υπάρχει εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκε και κανονικό ένταλμα.

Η δολοφονία στο Μανχάταν και η διαδρομή διαφυγής

Ο 50χρονος Thompson δολοφονήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024, καθώς κατευθυνόταν προς ξενοδοχείο στο Μανχάταν για το ετήσιο συνέδριο επενδυτών της εταιρείας του. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν ένοπλο, με καλυμμένο πρόσωπο, να τον πυροβολεί από πίσω και να διαφεύγει πεζός. Τις επόμενες ημέρες, η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες του υπόπτου, αρχικά με μάσκα και κουκούλα και στη συνέχεια ακάλυπτο, με χαρακτηριστικό γνώρισμα τα έντονα φρύδια.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Μαντζιόνε διέφυγε αρχικά στο Newark και από εκεί με τρένο στη Philadelphia. Στο δικαστήριο παρουσιάστηκε κάρτα μετακίνησης που αγοράστηκε λίγο μετά το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, καθώς και εισιτήριο λεωφορείου Greyhound, στο όνομα «Sam Dawson», με τελικό προορισμό το Pittsburgh.

Χάρτης που βρέθηκε στο σακίδιο δείχνει εναλλακτικές διαδρομές προς το Κολόμπους, το Σινσινάτι, το Ντιτρόιτ, την Ινδιανάπολη και το Σεντ Λούις. Άλλες σημειώσεις περιλάμβαναν υπενθυμίσεις για την αγορά φωτογραφικής μηχανής, προμήθειες νερού και τροφίμων, καθώς και υλικά για ένα «κιτ επιβίωσης».

Η σύλληψη στα McDonald's

Την ημέρα της σύλληψης, ο Μαντζιόνε βρισκόταν σε κατάστημα McDonald’s, όταν μια υπάλληλος ειδοποίησε την αστυνομία, αφού πελάτες ανέφεραν ότι έμοιαζε με τον καταζητούμενο για τη δολοφονία. Όπως κατέθεσε η ίδια, επειδή φορούσε ιατρική μάσκα, μπορούσε να διακρίνει μόνο τα φρύδια του. Για να επιβεβαιώσει τις υποψίες, αναζήτησε στο διαδίκτυο φωτογραφία του υπόπτου και προχώρησε στη σύγκριση.

Σύμφωνα με κατάθεση αστυνομικού, κατά την προσαγωγή του ο Μαντζιόνε εμφανίστηκε ανήσυχος για την ασφάλεια της γυναίκας που κάλεσε το 911, ρωτώντας αν θα δημοσιοποιούνταν τα στοιχεία της. «Θα ήταν κακό για εκείνη», φέρεται να είπε.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει αθώος τόσο για τις πολιτειακές όσο και για τις ομοσπονδιακές κατηγορίες ανθρωποκτονίας. Η προδικαστική διαδικασία συνεχίζεται, ενώ σε ομοσπονδιακό επίπεδο οι εισαγγελείς εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο επιβολής της θανατικής ποινής.

Με πληροφορίες από Associated Press