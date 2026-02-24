Λούβρο: Παραιτήθηκε η διευθύντρια του Μουσείου, Λοράνς ντε Καρ

Η πρόεδρος του Μουσείου του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρ, υπέβαλε την παραίτησή της στον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος την έκανε δεκτή, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου το Μέγαρο των Ηλυσίων.

«Ο αρχηγός του κράτους έκανε δεκτή την παραίτηση, χαιρετίζοντας μια πράξη ευθύνης σε μια στιγμή που το μεγαλύτερο μουσείο στον κόσμο χρειάζεται ηρεμία και μια ισχυρή νέα ώθηση για να υλοποιήσει σημαντικά έργα ασφάλειας και εκσυγχρονισμού, καθώς και το σχέδιο “Λούβρο - Νέα Αναγέννηση”», αναφέρεται στην ανακοίνωση της γαλλικής προεδρίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν «την ευχαρίστησε για το έργο και τη δέσμευσή της τα τελευταία χρόνια και, βασιζόμενος στην αναμφισβήτητη επιστημονική της επάρκεια, της πρότεινε να αναλάβει αποστολή στο πλαίσιο της γαλλικής προεδρίας της G7, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των μεγάλων μουσείων των εμπλεκόμενων χωρών», προστίθεται.

🔴 BREAKING - French President Macron accepts the resignation of Louvre director Laurence des Cars https://t.co/qsxVwzZRZr pic.twitter.com/RDwYtpOXb5 — FRANCE 24 – Breaking (@BreakingF24) February 24, 2026

Μουσείο του Λούβρου: Η Λοράνς ντε Καρ θα καταθέσει σε Εξεταστική

Η Λοράνς ντε Καρ είχε αποδυναμωθεί πολιτικά μετά τη ληστεία στον Λούβρο τον Οκτώβριο, καθώς και μετά την αποκάλυψη σειράς δυσλειτουργιών στη λειτουργία του ιδρύματος. Την Τετάρτη επρόκειτο να καταθέσει ενώπιον της εξεταστικής επιτροπής για την ασφάλεια των μουσείων.

Μετά από περίπου 70 ακροάσεις, ο βουλευτής των Ρεπουμπλικανών Αλεξάντρ Πορτιέ και ο εισηγητής της επιτροπής Αλεξί Κορμπιέρ άσκησαν δριμεία κριτική στη διοίκηση του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο, το οποίο βρίσκεται σε αναταραχή μετά την κλοπή γαλλικών κοσμημάτων του Στέμματος. Ο Πορτιέ είχε θέσει ευθέως ζήτημα παραμονής της στην ηγεσία, δηλώνοντας ότι «υπάρχει σαφώς ένας κατάλογος αποτυχιών που σε πολλές χώρες και θεσμούς θα είχαν οδηγήσει εδώ και καιρό στην αποχώρησή της».

Η ντε Καρ είχε ήδη προσφέρει την παραίτησή της αμέσως μετά τη διάρρηξη της 19ης Οκτωβρίου, ωστόσο τότε η υπουργός Πολιτισμού ,Ρασιντά Ντατί την είχε απορρίψει, διατάσσοντας διοικητική έρευνα. Το πόρισμα αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια, γεγονός που οδήγησε στη λήψη επειγόντων μέτρων προστασίας.

Η παραίτηση έρχεται σε μια περίοδο διαδοχικών κρίσεων για το Λούβρο, που το τελευταίο διάστημα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με ζητήματα ασφάλειας, οργανωτικές δυσλειτουργίες και σοβαρές επικρίσεις για τη διοικητική του διαχείριση.

Με πληροφορίες από Le Monde

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η φωτογραφία σύλληψης του Άντριου εκτέθηκε στο Λούβρο

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με πολύτιμους πίνακες