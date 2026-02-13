Λούβρο: Πλημμύρισε αίθουσα με πολύτιμους πίνακες

Η πτέρυγα Denon του Μουσείου του Λούβρου, όπου εκτίθενται οι πιο πολύτιμοι πίνακές του, πλημμύρισε έπειτα από διαρροή νερού το βράδυ της Πέμπτης.

Ο χώρος όπου βρίσκεται η διάσημη Μόνα Λίζα του Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν επηρεάστηκε, δήλωσε εκπρόσωπος συνδικάτου στο Reuters την Παρασκευή.

«Λόγω τεχνικής βλάβης στον επάνω όροφο κατά τη διάρκεια της νύχτας, ο χώρος παραμένει κλειστός για το κοινό και έχει στηθεί σκαλωσιά», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Εκπρόσωπος του μουσείου δεν προέβη άμεσα σε σχόλιο για το περιστατικό.

Η διαρροή σημειώθηκε στην αίθουσα 707, όπου εκτίθενται έργα του Γάλλου ζωγράφου του 19ου αιώνα Τσαρλς Μενιέ και του Ιταλού καλλιτέχνη του 16ου αιώνα Μπερναρντίνο Λουίνι.

Μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής δεν υπήρχε εκτίμηση για πιθανές ζημιές, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνδικάτου.

Η διαρροή αυτή είναι η δεύτερη μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες σε ένα μουσείο που έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα σειρά προβλημάτων - μεταξύ των οποίων μια εντυπωσιακή κλοπή κοσμημάτων, απεργίες και μεγάλη έρευνα για απάτη με εισιτήρια - γεγονότα που έχουν θέσει τη διοίκησή του υπό έντονη πίεση.

Με πληροφορίες από Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μουσείο του Λούβρου: Οι πρώτες φωτογραφίες του στέμματος της Γαλλίδας αυτοκράτειρας Ευγενίας μετά τη ληστεία

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη ληστεία στο Λούβρο