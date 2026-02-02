Λούβρο: Μέρος των εργαζομένων ψήφισε υπέρ στο να συνεχιστεί η απεργία

Μέρος των εργαζομένων στον Λούβρο, του πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο, αποφάσισε τη Δευτέρα (2/2) να συνεχίσει την απεργία που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Δεκεμβρίου, διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Το μουσείο του Λούβρου παραμένει μερικώς ανοιχτό, με προτεραιότητα να δίνεται στη λεγόμενη «διαδρομή των αριστουργημάτων», που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη Μόνα Λίζα και την Αφροδίτη της Μήλου, όπως ανέφερε η διοίκηση του Λούβρου.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του παριζιάνικου μουσείου, το πρωί της Δευτέρας, υπήρχε προειδοποίηση ότι «η λειτουργία ενδέχεται να διαταραχθεί και ορισμένες αίθουσες να παραμείνουν κατ’ εξαίρεση κλειστές».

Λούβρο: Απροσδιόριστος ο αριθμός των απεργών

Όπως εξήγησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο συνδικαλιστής της CGT, Κριστιάν Γκαλανί, «δεν υπάρχει επαρκής αριθμός απεργών» ώστε να επιβληθεί πλήρες κλείσιμο, όπως έχει συμβεί ήδη τέσσερις φορές από την έναρξη της κινητοποίησης.

Υπενθυμίζεται πως στο Λούβρο, στις 19 Οκτωβρίου 2025, είχε λάβει χώρα η διάρρηξη, όπου δράστες είχαν κλέψει μέρος των κοσμημάτων του γαλλικού στέμματος.

Τα γεγονότα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης. Παρά τις επανειλημμένες διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Πολιτισμού και τη διοίκηση, η απεργία εξελίσσεται σε έναν από τους «μακροβιότερους κοινωνικούς αγώνες στην ιστορία του μουσείου».

Λούβρο: Απώλειες 1 εκατ. ευρώ

Σε γενική συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, πάνω από 300 εργαζόμενοι ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της συνέχισης της απεργίας, που ξεκίνησε στις 15 Δεκεμβρίου. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν υποστελέχωση, και μισθολογικές ανισότητες σε σχέση με άλλους υπαλλήλους που υπάγονται στο υπουργείο Πολιτισμού. Την ανακοίνωση υπέγραψε το διασυνδικαλιστικό σχήμα CGT–SUD–CFDT.

«Δεν υπάρχει σαφής και δεσμευτική πρόταση» για την εξίσωση των μισθών ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων, δήλωσε ο Γκαλανί, διευκρινίζοντας ότι αντίστοιχη δέσμευση έχει δοθεί μόνο για το προσωπικό υποδοχής και ασφάλειας.

Πάντως, από την έναρξη της απεργίας, το Λούβρο έχει κλείσει πλήρως τέσσερις φορές και λειτουργήσει μερικώς άλλες τρεις.

Ακόμη και τις ημέρες που η απεργία δεν ανανεώθηκε επίσημα, οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων καθυστερούσαν συστηματικά το άνοιγμα του μουσείου κατά περίπου δύο ώρες, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στους επισκέπτες που περίμεναν έξω από τις εισόδους.

Στα μέσα Ιανουαρίου, η διοίκηση του Λούβρου εκτίμησε ότι οι απώλειες εσόδων από την κινητοποίηση ανέρχονται ήδη σε τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ.

Με πληροφορίες από Le Monde, AFP