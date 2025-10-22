Λονδίνο: Πρόστιμο 150 λιρών σε γυναίκα που έριξε τον καφέ της σε υπόνομο του δρόμου

Μια γυναίκα από το δυτικό Λονδίνο δήλωσε «σοκαρισμένη» με το πρόστιμο των 150 λιρών που της επιβλήθηκε, επειδή έριξε τα υπολείμματα του καφέ της σε υπόνομο του δρόμου.

Η Burcu Yesilyurt πίστευε ότι έκανε το σωστό, με το να αδειάσει το επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι της, πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο για να πάει στη δουλειά της. Ωστόσο, λίγα λεπτά αργότερα, την προσέγγισαν τρεις αστυνομικοί κοντά στον σταθμό του Richmond και της επέβαλαν πρόστιμο.

«Παρατήρησα ότι το λεωφορείο μου πλησίαζε, οπότε απλώς έριξα το υπόλοιπο», είπε η Yesilyurt στο BBC. «Δεν ήταν πολύ, μόνο μια μικρή ποσότητα. Μόλις γύρισα, τρεις άνδρες, αστυνομικοί, με κυνήγησαν και με σταμάτησαν αμέσως. Νόμιζα ότι αφορούσε το λεωφορείο. Δεν είχα ιδέα ότι το να ρίχνεις υγρά σε έναν υπόνομο ήταν παράνομο. Ήταν αρκετά σοκαριστικό».

Λονδίνο: Ο νόμος που παραβίασε χωρίς να το γνωρίζει

Οι αστυνομικοί της είπαν ότι παραβίασε το άρθρο 33 του Νόμου για την Προστασία του Περιβάλλοντος του 1990, το οποίο θεωρεί παράνομη την απόρριψη αποβλήτων με τρόπο που μπορεί να μολύνει το έδαφος ή το νερό. Το δημοτικό συμβούλιο του Richmond upon Thames δήλωσε ότι οι αστυνομικοί του «ενήργησαν επαγγελματικά και αντικειμενικά» και ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε σύμφωνα με την πολιτική του συμβουλίου.

Η Yesilyurt είπε ότι ρώτησε τους αστυνομικούς αν υπήρχαν πινακίδες που να προειδοποιούν το κοινό για τον κανόνα, αλλά δεν έλαβε απάντηση. «Ρώτησα αν υπήρχαν πινακίδες ή κάτι που να λέει ότι δεν επιτρέπεται να πετάς τον καφέ», είπε. «Δεν μου απάντησαν». Περιέγραψε τη «συνάντηση» με τις αρχές ως «αρκετά εκφοβιστική» και είπε ότι αισθάνθηκε «ταραγμένη» μετά. «Μου είπαν ότι έκανα κάτι παράνομο».

Όταν ρώτησε τι έπρεπε να κάνει με τον υπόλοιπο καφέ, η Yesilyurt είπε ότι της είπαν να τον ρίξει σε έναν κοντινό κάδο απορριμμάτων. «Μου φαίνεται αρκετά άδικο», είπε. «Νομίζω ότι το πρόστιμο είναι υπερβολικό. Δεν είναι αναλογικό». Εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου του Ρίτσμοντ δήλωσε ότι το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών εξετάστηκε και ότι οι αρχές «δεν συμφωνούν πως οι αστυνομικοί συμπεριφέρθηκαν επιθετικά».

«Τα βίντεο επιβεβαιώνουν ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν επαγγελματικά. Σε κανέναν δεν αρέσει να του επιβάλλεται πρόστιμο και πάντα προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τις πολιτικές μας με δικαιοσύνη και κατανόηση. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προστασία των υδάτινων οδών του Ρίτσμοντ και στη διατήρηση των δρόμων του δήμου μας καθαρών και ασφαλών. Τα μέτρα επιβολής λαμβάνονται μόνο όταν είναι απαραίτητα και οι κάτοικοι που θεωρούν ότι ένα πρόστιμο έχει επιβληθεί λανθασμένα μπορούν να ζητήσουν επανεξέταση».

Το πρόστιμο των 150 λιρών μπορεί να μειωθεί στις 100, εάν πληρωθεί εντός 14 ημερών. Η Yesilyurt υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο δημοτικό συμβούλιο και ζήτησε να τοποθετηθούν πιο σαφείς πινακίδες κοντά στους κάδους απορριμμάτων και τις στάσεις λεωφορείων για να προειδοποιούν τους κατοίκους σχετικά με τους κανόνες.

Με πληροφορίες από Guardian