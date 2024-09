Λονδίνο: Χάος στο Gatwick- Ακυρώνονται δεκάδες πτήσεις λόγω έλλειψης προσωπικού

Τουλάχιστον 100 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου, Gatwick, ακυρώθηκαν λόγω της τελευταίας κρίσης έλλειψης προσωπικού στον πύργο ελέγχου, διαταράσσοντας τα ταξιδιωτικά σχέδια 15.000 επιβατών και προκαλώντας ζημίες εκατομμυρίων λιρών στις αεροπορικές εταιρείες.

Σύμφωνα με τη Nats, την υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που διαχειρίζεται τον πύργο, επιβλήθηκαν προσωρινοί περιορισμοί στο αεροδρόμιο «για τη διατήρηση της ασφάλειας».

Η EasyJet, που έχει τη βασική της βάση στο Gatwick, επλήγη περισσότερο, με τουλάχιστον 64 ακυρώσεις αφίξεων και αναχωρήσεων σε μια από τις πιο πολυσύχναστες και επικερδείς ημέρες του καλοκαιριού.

Εκπρόσωπος της Nats δήλωσε: «Οι περιορισμοί αυτοί οφείλονται στην αιφνίδια απουσία προσωπικού στον πύργο ελέγχου, σε συνδυασμό με τους υφιστάμενους περιορισμούς λόγω κακοκαιρίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για την ταλαιπωρία και συνεργαζόμαστε στενά με το αεροδρόμιο και τις αεροπορικές εταιρείες για να ελαχιστοποιήσουμε τη διαταραχή».

