Λονδίνο: Φωτιά σε πολυτελές ξενοδοχείο και γνωστό hotspot διασημοτήτων

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυτελές ξενοδοχείο στο Λονδίνο, το βράδυ της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου.

Πρόκειται για το πεντάστερο ξενοδοχείο Chiltern Firehouse, γνωστό και ως δημοφιλές hotspot πολλών διασημοτήτων, όπως μεταφέρουν τα διεθνή πρακτορεία.

Περίπου 125 πυροσβέστες και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο Chiltern Firehouse στο Marylebone, γύρω στις 3 μ.μ. Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα media, καταγράφουν τις προσπάθειες κατάσβεσης του πολυτελούς ξενοδοχείου, το οποίο στεγάζεται σε έναν πρώην πυροσβεστικό σταθμό που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1880.

Ο διατηρητέος χώρος Grade II, ο οποίος διαθέτει βραβευμένο εστιατόριο, φέρεται να ήταν γεμάτος με κόσμο εν μέσω του Αγίου Βαλεντίνου, όταν εντοπίστηκε καπνός. Περίπου 100 άτομα εκκένωσαν το κτίριο πριν φτάσουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

The Chiltern Firehouse luxury hotel in London owned by André Balazs, who also owned Hollywood’s infamous Standard Hotel, is on fire.



