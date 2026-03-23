Λονδίνο: Εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα εβραϊκής κοινότητας - Η στιγμή που τυλίγονται στις φλόγες

H Μητροπολιτική Aστυνομία κάνει λόγο για αντισημιτική ενέργεια

Φωτ. από την εμπρηστική επίθεση σε ασθενοφόρα εβραϊκής κοινότητας στο Λονδίνο / Χ
Τέσσερα ασθενοφόρα που ανήκουν σε εθελοντική υπηρεσία της εβραϊκής κοινότητας, τυλίχθηκαν στις φλόγες στην περιοχή Golders Green του Λονδίνου.

Το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, περίπου στη 1:45 τα ξημερώματα της Δευτέρας, στην οδό Highfield Road, έπειτα από αναφορές για πυρκαγιά, με την αστυνομία του Λονδίνου να κάνει λόγο για αντισημιτική ενέργεια.

Στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες, ενώ από τη φωτιά υπέστησαν ζημιές τέσσερα οχήματα και αρκετές φιάλες που βρίσκονταν μέσα σε αυτά εξερράγησαν.

Η υπεύθυνη για την αστυνόμευση της περιοχής, δήλωσε χαρακτηριστικά πως «γνωρίζουμε ότι το περιστατικό αυτό θα προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην κοινότητα και οι αστυνομικοί παραμένουν στο σημείο για να διεξάγουν επείγουσες έρευνες. Βρισκόμαστε στη διαδικασία εξέτασης υλικού από κάμερες ασφαλείας και γνωρίζουμε την ύπαρξη βίντεο στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πρώιμο στάδιο, πιστεύουμε ότι αναζητούμε τρεις υπόπτους».

«Θα συνεργαστούμε με θρησκευτικούς ηγέτες και θα ενισχύσουμε τις περιπολίες στην περιοχή, καθώς συνεχίζουμε την έρευνα, προκειμένου να διασφαλίσουμε την παρουσία μας και να καθησυχάσουμε το κοινό», κατέληξε στην ανακοίνωσή της.

Η οργάνωση Shomrim, μια μη κερδοσκοπική ομάδα επιτήρησης της γειτονιάς στο Golders Green, δήλωσε ότι είχε αντιληφθεί «ισχυρές εκρήξεις» νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Όπως διευκρίνισε, οι εκρήξεις προκλήθηκαν από φιάλες οξυγόνου και όχι από βόμβα ή εκρηκτικό μηχανισμό. Παρότι ορισμένα κτίρια εκκενώθηκαν, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ οι αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφεύγει την περιοχή όσο συνεχίζονται οι έρευνες.

Ο Dean Cohen, δημοτικός σύμβουλος της περιοχής Golders Green που βρέθηκε στο σημείο, δήλωσε στην εφημερίδα Jewish News ότι το γεγονός πως το περιστατικό σημειώθηκε στον «χώρο στάθμευσης συναγωγής είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και θα προκαλέσει σοκ στην κοινότητά μας, σε μια περίοδο που ήδη υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες για τον αντισημιτισμό στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Με πληροφορίες από Guardian

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΚΡΗΞΗ, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΕΒΡΑΙΚΟ, ΣΧΟΛΕΙΟ

Διεθνή / Έκρηξη σε εβραϊκό σχολείο στο Άμστερνταμ - «Στοχευμένη επίθεση» καταγγέλλει η δήμαρχος

Οι ανησυχίες για πιθανές επιθέσεις κατά εβραϊκών κοινοτήτων διεθνώς έχουν ενταθεί λόγω των πρόσφατων επιχειρήσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και της αντίδρασης της Τεχεράνης
ΓΑΛΛΙΑ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ

Διεθνή / Ο δισεκατομμυριούχος που χρηματοδοτεί τη γαλλική Ακροδεξιά

Καθώς η Γαλλία εκλέγει χιλιάδες δημάρχους, ένας δισεκατομμυριούχος που δεν ζει καν στη χώρα επιχειρεί να επηρεάσει το πολιτικό της μέλλον, χρηματοδοτώντας δίκτυα, υποψηφίους και οργανώσεις που κινούνται στον χώρο της ακροδεξιάς
THE LIFO TEAM
Η Συρία αίρει την απαγόρευση αλκοόλ στη Δαμασκό μετά την κατακραυγή των κατοίκων

Διεθνή / Η Συρία αίρει την απαγόρευση αλκοόλ στη Δαμασκό μετά την κατακραυγή των κατοίκων

Μια σειρά πρόσφατων μέτρων, όπως η απαγόρευση χρήσης μακιγιάζ για τις γυναίκες στον δημόσιο τομέα και η περσινή επιβολή της πλήρους κάλυψης του σώματος στις δημόσιες παραλίες, εντείνουν τους φόβους για στροφή προς τον συντηρητισμό
THE LIFO TEAM
 
 