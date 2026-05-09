Λονδίνο: Διώξεις σε δύο άνδρες που φέρονται να γύριζαν αντισημιτικά βίντεο για το TikTok

Δύο άνδρες κατηγορούνται στη Βρετανία για θρησκευτικά υποκινούμενη παρενόχληση, μετά από καταγγελίες ότι ταξίδεψαν στο βόρειο Λονδίνο για να καταγράψουν αντισημιτικά βίντεο για το TikTok.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, αστυνομικοί κλήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στην περιοχή Clapton Common έπειτα από αναφορές ότι ομάδα ανδρών παρενοχλούσε μέλη της εβραϊκής κοινότητας.

Πέντε άνδρες συνελήφθησαν μετά το περιστατικό.

Η Εισαγγελική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι οι Άνταμ Μπεντουί, 20 ετών, και Αμπντελκαντέρ Αμίρ Μπουσλούμπ, 21 ετών, κατηγορούνται ότι προσέγγιζαν, παρενοχλούσαν και βιντεοσκοπούσαν Εβραίους κατοίκους στην περιοχή Στάμφορντ Χιλ του βόρειου Λονδίνου.

Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εκ προθέσεως παρενόχληση με θρησκευτικό κίνητρο, καθώς και για παρενόχληση βάσει της βρετανικής νομοθεσίας περί δημόσιας τάξης.

The Jewish Community in Stamford Hill react to an incident in Durley Road last night. A large police response and 5 people arrested. @metpoliceuk and @Shomrim have been contacted for more information. pic.twitter.com/o4KyAT9PIn — LondonBreakingNews (@LdnBreakingNews) May 8, 2026

Τρεις ακόμη άνδρες, ηλικίας 20 και 21 ετών, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ενόψει της συνέχισης των ερευνών.

Η υπόθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά την απόφαση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας να αναπτύξει ειδική ομάδα 100 αστυνομικών για την προστασία εβραϊκών κοινοτήτων στο Λονδίνο, έπειτα από σειρά αντισημιτικών επιθέσεων στην πόλη.

Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, περίπου 50 άτομα έχουν συλληφθεί στο Λονδίνο τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες για αντισημιτικά εγκλήματα μίσους, ενώ οκτώ έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη

Η βρετανική εισαγγελική αρχή ανακοίνωσε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την άσκηση διώξεων και κάλεσε το κοινό να αποφύγει δημόσια σχόλια που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη δικαστική διαδικασία

Η αστυνομία ανέφερε ότι η έρευνα συνεχίζεται και υπογράμμισε ότι «δεν θα γίνει ανεκτή καμία μορφή εγκλήματος μίσους εναντίον των κοινοτήτων της πόλης».

Με πληροφορίες από Guardian