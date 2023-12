Live εικόνα από την έκρηξη του ηφαιστείου Ρέικιανες στην Ισλανδία

Οι εικόνες από το ηφαίστειο Ρέικιανες που εξερράγη το βράδυ της Δευτέρας εντυπωσιάζουν, ενώ 4.000 άνθρωποι από την περιοχή Γκρίνταβικ έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους.

Η έκρηξη του ηφαιστείου Ρέικιανες είναι ορατή ακόμη και από το Ρέικιαβικ, το οποίο απέχει περίπου 42 χιλιόμετρα του Γκρίνταβικ. Το μήκος της ρωγμής στο ηφαίστειο είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα, με τη λάβα να ρέει με ρυθμό περίπου 100 έως 200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

Ο πρόεδρος της Ισλανδίας, Guðni Th Jóhannesson, δήλωσε ότι «περιμένουμε τώρα να δούμε τι μας επιφυλάσσουν οι δυνάμεις της φύσης. Είμαστε προετοιμασμένοι και παραμένουμε σε επαγρύπνηση».

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant.

