Iσλανδία: Εξερράγη το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες- Ποτάμια λάβας και καπνός

Εξερράγη χτες το βράδυ το ηφαίστειο στη χερσόνησο Ρέικιανες της νοτιοδυτικής Ισλανδίας μετά από εβδομάδες έντονης σεισμικής δραστηριότητας.

Τα πλάνα που μεταδόθηκαν ζωντανά από την έκρηξη του ηφαιστείου έδειχναν τη λάβα να εκτοξεύεται από μια σχισμή στο έδαφος, περιτριγυρισμένη από σύννεφα κόκκινου καπνού.

Το εκτιμώμενο μήκος της σχισμής είναι περίπου 3,5 χιλιόμετρα και αυξήθηκε αρκετά γρήγορα. Για σύγκριση, το μήκος της ρωγμής κατά την έκρηξη στο Litla-Hrút, επίσης στην Ισλανδία, ήταν περίπου 800-900 μέτρα

Icelandic volcano on the on Reykjanes peninsula erupted yesterday after weeks of earthquakes,

pic.twitter.com/74U9CjO9H2 — Science girl (@gunsnrosesgirl3) December 19, 2023

Η εκτιμώμενη ροή λάβας στην έκρηξη είναι περίπου 100 έως 200 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, δηλαδή πολλαπλάσια από ό,τι σε προηγούμενες εκρήξεις στη χερσόνησο Ρέικιανες τα τελευταία χρόνια.

An eruption has started on the Reykjanes peninsula.

The eruption is located about 3 km north of Grindavik. The eruption began at 22.17 following the earthquake swarm that started around 21:00. https://t.co/9vYBBjNcX9 pic.twitter.com/sYLwWhUtlA — Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) December 18, 2023

Οι αρχές εκκένωσαν τον περασμένο μήνα τους περίπου 4.000 κατοίκους του ψαροχωριού Γκρίνταβικ και έκλεισαν το κοντινό Blue Lagoon.

Περίπου 4.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το Γκρίνταβικ, ένα αλιευτικό λιμάνι περίπου 40 χιλιόμετρα από το Ρέικιαβικ, στις 11 Νοεμβρίου, αφού οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι μια σήραγγα μάγματος μετατοπιζόταν κάτω από αυτό.

Á gervitunglamyndum sem sýna breytingar sem orðið hafa frá 18. – 19. nóvember má sjá skýr merki um landris í Svartsengi á sömu slóðum og landris hafði mælst áður en kvikugangurinn myndaðist 10. nóvember. https://t.co/CUtPuZ1vit pic.twitter.com/1TtqgMSXUs — Veðurstofa Íslands / Icelandic Met Office (@Vedurstofan) November 20, 2023

Βίντεο που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν τη στιγμή που το ηφαίστειο «βρυχάται» και λάβα και καπνός σκεπάζουν το χιονισμένο τοπίο της Ισλανδίας. Το διεθνές αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, παραμένει προς το παρόν ανοικτό.

Τον Απρίλιο του 2010, η ηφαιστειακή έκρηξη του Eyjafjallajokull προκάλεσε το μεγαλύτερο κλείσιμο του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ως αποτέλεσμα ενός εκτεταμένου νέφους τέφρας.

A volcanic eruption started Monday night on Iceland's Reykjanes Peninsula, a month after police evacuated the nearby fishing town of Grindavik. Iceland averages an eruption every four to five years. pic.twitter.com/luPp5MKVt7 — CBS News (@CBSNews) December 19, 2023

Τα τελευταία δύο χρόνια, υπήρξαν τρεις εκρήξεις στη χερσόνησο Reykjanes, την πιο πυκνοκατοικημένη γωνιά της Ισλανδίας. Όταν το Γκρίνταβικ διατάχθηκε να εκκενωθεί στις 11 Νοεμβρίου, οι αρχές ανέφεραν σε δήλωση ότι η χώρα ήταν «προετοιμασμένη για τέτοια γεγονότα».

«Η Ισλανδία διαθέτει ένα από τα πιο αποτελεσματικά μέτρα ετοιμότητας ηφαιστείων στον κόσμο», ανέφερε στον ιστότοπό της. Οι ηφαιστειακές εκρήξεις δεν είναι ασυνήθιστες στην Ισλανδία, η οποία έχει λιγότερους από 400.000 κατοίκους και περίπου 130 ηφαίστεια.

