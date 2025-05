Το λιτό μυστικό μακροζωίας του γηραιότερου ανθρώπου στον πλανήτη

Η Έθελ Κάτερχαμ, κάτοικος οίκου ευγηρίας στο Σάρεϊ της Αγγλίας, αναγνωρίστηκε επισήμως ως ο γηραιότερος εν ζωή άνθρωπος στον κόσμο, μετά τον θάνατο της Βραζιλιάνας μοναχής Ίνα Καναμπάρο σε ηλικία 116 ετών.

Η ανακοίνωση έγινε τη 1 Μαΐου από την Ομάδα Έρευνας Γεροντολογίας (Gerontology Research Group - GRG), η οποία τηρεί το διεθνές μητρώο υπεραιωνόβιων.

Η Κάτερχαμ γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909 στο χωριό Σίπτον Μπέλιντζερ, στη νότια Αγγλία, πέντε χρόνια πριν ξεσπάσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Ήταν το έβδομο από οκτώ παιδιά και έζησε μια ζωή γεμάτη ταξίδια και ιστορικές αλλαγές.

Το 1927, σε ηλικία 18 ετών, ταξίδεψε στην Ινδία για να δουλέψει ως νταντά για μια βρετανική οικογένεια, όπου και έμεινε για τρία χρόνια. Αργότερα γνώρισε τον σύζυγό της, Νόρμαν Κάτερχαμ, έναν αξιωματικό του βρετανικού στρατού, σε δείπνο το 1931. Το ζευγάρι έζησε σε Χονγκ Κονγκ και Γιβραλτάρ πριν εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου απέκτησαν δύο κόρες. Ο Νόρμαν απεβίωσε το 1976.

