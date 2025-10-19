Ληστεία στο Λούβρο: Εντοπίστηκε ένα από τα ανεκτίμητα κοσμήματα που εκλάπησαν

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τις τελευταίες ώρες οι έρευνες των Αρχών, για την κινηματογραφική ληστεία που σημειώθηκε στο Λούβρο, το πιο διάσημο μουσείο του κόσμου.

Οι δράστες έκλεψαν από το Λούβρο εννέα «ανεκτίμητα» κοσμήματα του Ναπολέοντα, ανάμεσά τους ένα περιδέραιο, μια τιάρα και μια καρφίτσα, με τις νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως εντοπίστηκε ένα από αυτά.

Η υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, Ρασίντα Ντάτι, που από το πρώτο λεπτό βρίσκεται στο σημείο και παρακολουθεί από κοντά τις έρευνες, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο TF1, πως ένα από τα κλεμμένα κοσμήματα βρέθηκε.

🇫🇷 #France Louvre Robbery in 7 Minutes — Criminals Acted Like in "Ocean's Eleven"

Unknown perpetrators pulled off a daring robbery at the Louvre, entering the Apollo Gallery using a cherry picker through a building under construction. The entire heist took just 7 minutes.… pic.twitter.com/TCYAGN8sxu — Military Conflicts (@Alex_RobertsJ) October 19, 2025

Η ληστεία πραγματοποιήθηκε σε λιγότερο από 7 λεπτά και όπως εξήγησε η υπουργός, στην προσπάθειά τους να φύγουν βιαστικά, ένα από τα κοσμήματα έπεσε κοντά στο μουσείο.

Ωστόσο, δεν έχει υπάρξει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση για το ποιο είναι το αντικείμενο.

Πώς έγινε η ληστεία στο Λούβρο

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών, Λοράν Νούνιεζ, η ληστεία διήρκεσε μόλις επτά λεπτά.

Οι δράστες εισήλθαν από την πλευρά του Σηκουάνα, όπου γίνονται εργασίες συντήρησης, χρησιμοποιώντας ανυψωτική πλατφόρμα τοποθετημένη σε φορτηγό. Αφού έσπασαν ένα παράθυρο, κατευθύνθηκαν προς τη Γκαλερί του Απόλλωνα (Galerie d’Apollon) — το σημείο όπου φυλάσσεται η συλλογή των Γαλλικών Στέψεων και των Κοσμημάτων της Αυτοκρατορικής Οικογένειας του Ναπολέοντα.

Σύμφωνα με τη Le Parisien, οι ληστές άρπαξαν εννέα κοσμήματα, ανάμεσά τους ένα περιδέραιο, μια τιάρα και μια καρφίτσα, προτού διαφύγουν με δύο μοτοσικλέτες.

Ένας τρίτος συνεργός τους, όπως αναφέρουν οι αρχές, παρέμεινε έξω από το μουσείο για να συντονίσει τη διαφυγή.

Η Le Monde μεταδίδει ότι οι δράστες έφτασαν λίγο πριν τις 9:30 το πρωί, χρησιμοποίησαν ανελκυστήρα φορτίων για να φτάσουν στην αίθουσα-στόχο, και φέρονται να ήταν οπλισμένοι με μικρά αλυσοπρίονα, σύμφωνα με πηγή της αστυνομίας.

Με πληροφορίες από BBC