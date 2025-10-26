ΔΙΕΘΝΗ
Ληστεία στο Λούβρο: Συνελήφθησαν δύο άτομα

Οι άνδρες κατάγονται από το προάστιο Σεν - Σεν Ντενί του Παρισιού - Ο ένας από τους δύο ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε αεροπλάνο για Αλγερία

Δύο ύποπτοι συνελήφθησαν για την κλοπή πολύτιμων κοσμημάτων του βασιλικού στέμματος από το μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Parisien, οι άνδρες κατάγονταν από το προάστιο Seine-Saint-Denis του Παρισιού και ο ένας από τους δύο ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση από το αεροδρόμιο Charles de Gaulle. 

Αντικείμενα ανεκτίμητης αξίας εκλάπησαν από το πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου την περασμένη Κυριακή, όταν τέσσερις κλέφτες οπλισμένοι με ηλεκτρικά εργαλεία διέρρηξαν το κτίριο μέρα μεσημέρι.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας παραδέχτηκε ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας «απέτυχαν», αφήνοντας τη χώρα με μια «τρομερή εικόνα».

Η συμμορία φέρεται να έφτασε στις 09:30 (06:30 GMT), λίγο μετά το άνοιγμα του μουσείου για τους επισκέπτες.

Οι ύποπτοι έφτασαν με ένα μηχανικό ανυψωτικό όχημα για να αποκτήσουν πρόσβαση στη Galerie d'Apollon (Γκαλερί του Απόλλωνα) μέσω ενός μπαλκονιού κοντά στον ποταμό Σηκουάνα. Φωτογραφίες από τον τόπο του εγκλήματος έδειξαν τη σκάλα που οδηγούσε σε ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου. Δύο από τους κλέφτες μπήκαν μέσα κόβοντας το παράθυρο με ηλεκτρικά εργαλεία. Στη συνέχεια απείλησαν τους φρουρούς, οι οποίοι εκκένωσαν τις εγκαταστάσεις, και έκοψαν το γυαλί δύο προθηκών που περιείχαν κοσμήματα.

Μια προκαταρκτική έκθεση αποκάλυψε ότι ένα στα τρία δωμάτια της περιοχής του μουσείου που δέχτηκε την επίθεση δεν είχε κάμερες CCTV, σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης. Η γαλλική αστυνομία αναφέρει ότι οι κλέφτες παρέμειναν στο εσωτερικό για τέσσερα λεπτά και διέφυγαν με δύο σκούτερ που τους περίμεναν έξω στις 09:38. Οι αρχές ανέφεραν ότι έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τα πολιτιστικά ιδρύματα της Γαλλίας.

Με πληροφορίες από BBC, Le Parisien

