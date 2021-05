Στα 143.000 ευρώ έκλεισε η δημοπρασία για τα «χρυσά» παπούτσια του Λιονέλ Μέσι, που φορούσε όταν σημείωσε το 644ο γκολ του με την Μπαρτσελόνα κόντρα στη Βαγιαδολίδ για την 15 η αγωνιστική της LaLiga.

Μάλιστα, έγινε και ο πρώτος παίκτης σε αριθμό τερμάτων που βάζει με την ίδια ομάδα, σπάζοντας, παράλληλα, το ιστορικό ρεκόρ του Πελέ με τα 643 γκολ στη Σάντος.

Messi's record breaking boots auctioned off for 125,000 GBP. The pair he wore when he scored his 644th Barcelona goal vs. Real Valladolid to break the one-club scoring record. Money raised for Hospital Vall d'Hebron’s Art and Health programme pic.twitter.com/wOJ1rNTM6P