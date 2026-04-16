Λίβανος: Ο πρόεδρος της χώρας αρνείται συνομιλίες με Νετανιάχου παρά τις δηλώσεις Τραμπ

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, αρνήθηκε να συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με λιβανέζο αξιωματούχο, διαψεύδοντας στην πράξη τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενων «ιστορικών» συνομιλιών.

«Είπαμε στην Αμερική ότι δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το βήμα», ανέφερε ο αξιωματούχος.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι έχουν ξεκαθαρίσει σε Ισραήλ και ΗΠΑ ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, εάν πρώτα δεν επιτευχθεί εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Την ίδια στιγμή, το ισραηλινό συμβούλιο ασφαλείας συνεδρίασε την Τετάρτη για να εξετάσει ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Λίβανος: Τι ανέφεραν ισραηλινοί αξιωματούχοι για τις «ιστορικές διαπραγματεύσεις»

Νωρίτερα την Πέμπτη, ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι επίκειται επικοινωνία μεταξύ Νετανιάχου και Αούν, μετά τις πρώτες απευθείας επαφές Ισραήλ - Λιβάνου εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον.

Αντίστοιχη αναφορά είχε κάνει και ο Τραμπ μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει ότι προς το παρόν δεν επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου με την υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση, σύγκρουση που έχει προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 2.167 ανθρώπων και τον εκτοπισμό άνω των 1,2 εκατομμυρίων κατοίκων.

ΗΠΑ: «Το Ιράν σκάβει για ό,τι έχει απομείνει»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι το Ιράν προσπαθεί να ανασύρει πυραύλους και εκτοξευτές από εγκαταστάσεις που έχουν βομβαρδιστεί, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να αναπληρώσει τις στρατιωτικές της δυνατότητες.

«Καθώς σκάβετε μέσα από κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, εμείς γινόμαστε ισχυρότεροι. Ανασύρετε ό,τι έχει απομείνει από τους εκτοξευτές και τους πυραύλους σας, χωρίς δυνατότητα αντικατάστασης. Δεν έχετε αμυντική βιομηχανία ούτε τη δυνατότητα να αναπληρώσετε τις επιθετικές ή αμυντικές σας δυνατότητες», δήλωσε.

Σύμφωνα με το CNN, δορυφορικές εικόνες δείχνουν μηχανήματα εκσκαφής να επιχειρούν σε περιοχές όπου εκτοξευτές πυραύλων έχουν θαφτεί κάτω από τα ερείπια, κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.

Παράλληλα, ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν λάβει διαβεβαιώσεις από την Κίνα ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε αποστολή όπλων στο Ιράν.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει άμεση επικοινωνία με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, και το ζήτημα τέθηκε μεταξύ τους. Η Κίνα μας διαβεβαίωσε ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», ανέφερε.

Ωστόσο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του CNN, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Κίνα ενδέχεται να ετοιμάζει την αποστολή νέων συστημάτων αεράμυνας στο Ιράν μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Με πληροφορίες από CNN

