ΗΠΑ: Ο Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου για τις διαπραγματεύσεις

O επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υποδέχθηκε σήμερα τους πρέσβεις του Ισραήλ και του Λιβάνου στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο των πρώτων απευθείας ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες.

Στη συνάντηση, που πραγματοποιείται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, παρίσταται ο Ισραηλινός πρέσβης Γέσιελ Λάιτερ και η Λιβανέζα ομόλογός του Νάντα Χαμάντεχ Μοαουάντ, όπως και ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Λίβανο Μισέλ Ίσα.

Μία «ιστορική ευκαιρία» οι διαπραγματέσεις Ισραήλ και Λιβάνου

Ο Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για μια «ιστορική ευκαιρία» αναφερόμενος στις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον, προσθέτοντας πως κατανοούν ότι εργάζονται αντιμέτωποι με «δεκαετίες ιστορίας και περιπλοκές».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στόχος είναι ένα μόνιμο τέλος στην επιρροή των τελευταίων 20-30 ετών της Χεζμπολάχ σε αυτήν την περιοχή του κόσμου, ενώ τόνισε πως κάθε δύσκολο θέμα δεν θα επιλυθεί τις επόμενες έξι ώρες, αλλά «μπορούμε να ξεκινήσουμε να προχωράμε μπροστά και να δημιουργήσουμε το πλαίσιο».

Ήδη πριν από τη συνάντηση, η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, που δεν συμμετέχει, απέρριψε τη διεξαγωγή αυτών των συνομιλιών.

Κάθετος ο Ναΐμ Κασέμ

Ειδικότερα, ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, παρέθεσε ομιλία στην οποία προειδοποίησε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να επιτύχει τους επεκτατικούς του στόχους στο Λίβανο.

Ο Κασέμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να υλοποιήσει το σχέδιο του «Μεγάλου Ισραήλ», πιέζοντας για την ενσωμάτωση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, της Γάζας και τμημάτων γειτονικών χωρών όπως η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία και η Αίγυπτος.

Ο αρχηγός της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης δήλωσε ότι οι μαχητές της αποκρούουν την κατοχή σε μια εποχή που η διπλωματία δεν έχει αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται στον Λίβανο και να εισβάλλει στις νότιες πόλεις του με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Στην ομιλία του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ απέρριψε κατηγορηματικά την ιδέα των διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τέτοιες προσπάθειες «μάταιες».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Θα πραγματοποιηθούν οι συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ παρά την αντίθεση της Χεζμπολάχ