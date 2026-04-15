Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στα νότια

Ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι ο νότιος Λίβανος θα μετατραπεί σε «θανατηφόρα ζώνη»

ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ Facebook Twitter
Φωτ. ΕΡΑ
0

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να σκοτώσει όλους τους μαχητές της Χεζμπολάχ στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, που καλύπτει την περιοχή των συνόρων μέχρι και τον ποταμό Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με σημερινό στρατιωτικό ανακοινωθέν.

«Έδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται δηλώσεις του αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ φέρεται να έκανε αυτή τη δήλωση κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος του Λιβάνου.

Οι συνομιλίες Λιβάνου και Ισραήλ

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της λιβανικής κυβέρνησης να πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Ισραήλ είναι «εθνικό αμάρτημα» που θα διευρύνει το ρήγμα στον Λίβανο.

Ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλάλα δήλωσε ότι η χθεσινή συνάντηση, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ μεταξύ της πρεσβευτού του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον και του Ισραηλινού ομολόγου της δεν αντανακλά τη εθνική ταυτότητα του Λιβάνου ή «τις επιλογές του λαού του».

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «εξαιρετική ανταλλαγή απόψεων».

«Σήμερα διαπιστώσαμε ότι βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά», είπε ο Λάιτερ σε δημοσιογράφους κατά την αναχώρησή του από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Αυτό είναι το πιο θετικό που θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε από αυτήν τη συνάντηση. Συμμεριζόμαστε την επιθυμία να απελευθερώσουμε τον Λίβανο» από τη Χεζμπολάχ, τόνισε.

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

