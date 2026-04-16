Λίβανος: Η Χεζμπολάχ θα σεβαστεί την εκεχειρία εφόσον το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις

H Χεζμπολάχ του Λιβάνου θα σεβαστεί την εκεχειρία που τίθεται σε ισχύ τα μεσάνυχτα υπό την προϋπόθεση πως το Ισραήλ θα σταματήσει εντελώς τις εχθροπραξίες, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας βουλευτής του φιλοϊρανικού κινήματος.

Στις εχθροπραξίες συμπεριλαμβάνονται και οι δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των μελών της.

Δηλώσεις της Χεζμπολάχ για την εκεχειρία στον Λίβανο

«Θα σεβαστούμε την εκεχειρία (…) υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για πλήρη παύση των εχθροπραξιών εναντίον μας και το Ισραήλ δεν θα την εκμεταλλευτεί για να διαπράξει δολοφονίες», τόνισε ο βουλευτής Ιμπραχίμ αλ Μούσαουι.

Κατά άλλες πληροφορίες, ανώτερη πηγή της Χεζμπολάχ δήλωσε στο Al Jazeera Arabic ότι οποιαδήποτε εκεχειρία δεν πρέπει να επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να κινούνται ανεμπόδιστα στον Λίβανο.

«Μια εκεχειρία δεν μπορεί να περιλαμβάνει καμία ελευθερία κίνησης για τον εχθρό που θα μας γυρίσει πίσω πριν από τις 2 Μαρτίου», είπε η πηγή.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι όσο οι ισραηλινές δυνάμεις παραμένουν σε λιβανικό έδαφος, η χώρα διατηρεί το δικαίωμα να αντισταθεί.

«Όσο η κατοχή παραμένει στη γη μας, ο Λίβανος και ο λαός του έχουν το δικαίωμα να αντισταθούν με κάθε μέσο για να την αναγκάσουν να αποσυρθεί».

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός και επανέλαβε ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να ζητά τον σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.

«Χαιρετίζω την ανακοινωθείσα κατάπαυση του πυρός διάρκειας 10 ημερών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με τη μεσολάβηση του προέδρου Τραμπ. Αυτό αποτελεί ανακούφιση, καθώς η σύγκρουση αυτή έχει ήδη στοιχίσει πάρα πολλές ζωές», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στο X.

I welcome the announced 10 day ceasefire between Israel and Lebanon, mediated by President Trump.



This is a relief, as this conflict has already claimed far too many lives.



Now, we need not just a temporary pause, but a path to permanent peace.



Europe will continue to call for… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 16, 2026

«Η Ευρώπη θα συνεχίσει να ζητά τον πλήρη σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου. Και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον λαό του Λιβάνου μέσω σημαντικής ανθρωπιστικής βοήθειας», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από AFP και Al Jazeera

