Λίβανος: Ο Τραμπ ανακοίνωσε 10ήμερη κατάπαυση πυρός

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του 10ημερη κατάπαυση πυρός στον Λίβανο.

Πριν την ανακοίνωση προηγήθηκε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο πρόεδρο Ζοζέφ Αούν.

Την ίδια ώρα ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν χαρακτήρισε τις απευθείας διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ «σοβαρό λάθος», μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ανακοίνωση του Τραμπ για την 10ήμερη κατάπαυση πυρός στον Λίβανο

«Είχα εξαιρετικές συνομιλίες με τον ιδιαίτερα σεβαστό πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Οι δύο αυτοί ηγέτες συμφώνησαν ότι, προκειμένου να επιτευχθεί ΕΙΡΗΝΗ μεταξύ των χωρών τους, θα ξεκινήσουν επίσημα μια 10ήμερη ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ στις 5 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ (12 ώρα Ελλάδος).

Την Τρίτη, οι δύο χώρες συναντήθηκαν για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια εδώ στην Ουάσινγκτον, με τον σπουδαίο υπουργό Εξωτερικών μας, Μάρκο Ρούμπιο. Έχω δώσει εντολή στον αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, και στον υπουργό Εξωτερικών Ρούμπιο, μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Ραζίν Κέιν, να συνεργαστούν με το Ισραήλ και τον Λίβανο για την επίτευξη μιας διαρκούς ΕΙΡΗΝΗΣ.

Ήταν τιμή μου να συμβάλω στην επίλυση 9 πολέμων σε όλο τον κόσμο, και αυτός θα είναι ο 10ος μου - οπότε ας το ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ!».

Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών

Σύμφωνα με την ενημέρωση που κοινοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας Χ νωρίτερα σήμερα, ο Αούν ευχαρίστησε τον Τραμπ για τις προσπάθειες που καταβάλλει με στόχο την επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο και την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την ειρήνευση στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου εξέφρασε την ελπίδα πως αυτές οι προσπάθειες θα συνεχιστούν με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης το συντομότερο δυνατόν.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ νωρίτερα εξέφρασε την υποστήριξή του στον πρόεδρο Αούν, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή του να συνεχίσει τις προσπάθειες προκειμένου να υλοποιηθεί το αίτημα της Βηρυτού για κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατόν, αναφέρει η ενημέρωση από την προεδρία του Λιβάνου.

Η Χεζμπολάχ «απέναντι» στις διαπραγματεύσεις

Την ίδια ώρα ο βουλευτής της Χεζμπολάχ Χουσεΐν Χατζ Χασάν κάλεσε τη Βηρυτό να σταματήσει τις «δωρεάν παραχωρήσεις» στις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Οι απευθείας διαπραγματεύσεις είναι ένα σοβαρό λάθος και δεν παρουσιάζουν κανένα όφελος για τον Λίβανο», δήλωσε ο βουλευτής του φιλοϊρανικού κόμματος σε συνέντευξη που παραχώρησε από το γραφείο του στο κοινοβούλιο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ισραήλ και του Λιβάνου, χώρες που είναι σε κατάσταση πολέμου, πρόκειται να μιλήσουν σήμερα, μετά μια πρώτη συνάντηση σε διπλωματικό επίπεδο την Τρίτη στην Ουάσινγκτον.

