Έκρηξη σημειώθηκε στο Λεβερκούζεν, στη Γερμανία, σε εγκαταστάσεις με χημικά.

Τα αίτια της έκρηξης στο βιομηχανικό πάρκο δεν είναι ακόμη γνωστά. Οι αρχές χαρακτήρισαν την έκρηξη «ακραία απειλή» και κάλεσαν τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες.

An explosion at a chemical park shook the German city of Leverkusen. A large black cloud rose into the air.



Residents have been advised to stay inside and close all doors and windows.