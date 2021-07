Θερμοκρασίες, που αγγίζουν ρεκόρ, κατέγραψαν οι μετεωρολόγοι σε όλες τις σκανδιναβικές χώρες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Μεταξύ αυτών, ακόμα και 34 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένα μέρη, σύμφωνα με το Γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τα τελευταία στοιχεία προκύπτουν μετά και την καταγραφή από το εθνικό μετεωρολογικό ινστιτούτο της Φινλανδίας της υψηλότερης θερμοκρασίας για τον Ιούνιο από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία το 1844.

Στο Κέβο, στα βόρεια της Φινλανδίας, η θερμοκρασία άγγιξε τους 33,5 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή. Η μόνη υψηλότερη θερμοκρασία είχε καταγραφεί το 1914 με 34,7 βαθμούς Κελσίου, δήλωσε ο οργανισμός STT.

Ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε επίσης και σε αρκετά μέρη της Σουηδίας, τον περασμένο μήνα.

«Ο Ιούνιος του 2021 ήταν ο πιο καυτός Ιούνιος που έχει καταγραφεί ποτέ στη γενέτειρά μου στη Στοκχόλμη», ανέφερε στο Twitter η Γκρέτα Τούνμπεργκ.

«Ο δεύτερος πιο θερμός ήταν ο Ιούνιος του 2020. Ο τρίτος το 2019», πρόσθεσε. «Μήπως υπάρχει κάποιο μοτίβο εδώ; Μπα, μάλλον μία ακόμα σύμπτωση» σχολίασε ειρωνικά.

June 2021 was the hottest June ever recorded in my hometown Stockholm by a large margin. The second hottest June was in 2020. The third in 2019.



Am I sensing a pattern here? Nah, probably just another coincidence.https://t.co/nEgrAPEFzm