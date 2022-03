Κορωνοϊός: Το Χονγκ Κονγκ ξεμένει από φέρετρα, κάποιοι στρέφονται σε «οικολογικά»

Η πιο φονική έξαρση του κορωνοϊού στο Χονγκ Κονγκ έχει στοιχίσει περίπου 6.000 ανθρώπινες ζωές φέτος και πλέον η πόλη ξεμένει από φέρετρα.

Οι αρχές πασχίζουν να παραγγείλουν περισσότερα και η τοπική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 1.200 παραδόθηκαν στην πόλη την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ θα ακολουθήσουν περισσότερα. Η αποτέφρωση είναι κοινή πρακτική στο Χονγκ Κονγκ, ενώ τα φέρετρα συνήθως είναι ξύλινα ή από υποκατάστατο ξύλου.

Για να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις, λόγω της πανδημίας, κάποιες εταιρείες προσφέρουν εναλλακτικές, όπως φιλικά προς το περιβάλλον φέρετρα από χαρτόνι. Η LifeArt Asia φτιάχνει φέρετρα από χαρτόνι, από ανακυκλωμένες ίνες ξύλου, και οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν τα σχέδιο που θα έχουν στο εξωτερικό τους. Στο εργοστάσιο της εταιρείας μπορούν να κατασκευαστούν έως 50 την ημέρα.

