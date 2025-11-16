Κωνσταντινούπολη: Νεκροί τρεις τουρίστες από δηλητηρίαση - Εκκενώθηκε το ξενοδοχείο που έμεναν

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, καθώς τρεις τουρίστες που διέμεναν σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης κατέληξαν νεκροί.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ξενοδοχείο εκκενώθηκε το Σάββατο, μετά τον θάνατο τριών μελών μίας οικογένειας που διέμεναν στη Γερμανία και έκαναν διακοπές στην Κωνσταντινούπολη, από δηλητηρίαση.

Όλα ξεκίνησαν την Τετάρτη, όταν και τα τέσσερα μέλη της αρρώστησαν, έχοντας καταναλώσει δημοφιλή φαγητά δρόμου στην τουριστική περιοχή Ορτάκιοϊ στην ευρωπαϊκή πλευρά του Βοσπόρου.

Τα τρία νοσηλεύτηκαν, με τα δύο παιδιά της οικογένειας να καταλήγουν την Πέμπτη και η μητέρα την Παρασκευή, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ορισμένα ΜΜΕ, μετέδωσαν ότι η τροφική δηλητηρίαση πιθανώς προήλθε από μύδια που αγοράστηκαν από έναν πλανόδιο πωλητή και γεμιστές πατάτες, γνωστές ως «kumpir», ένα δημοφιλές φαγητό δρόμου. Παράλληλα και το εστιατόριο όπου δείπνησε η οικογένεια σφραγίστηκε.

Ωστόσο, άλλοι δύο άλλοι τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο, νοσηλεύτηκαν μετά από ναυτία και εμετό, ανέφερε η εφημερίδα BirGun. Μετά από έρευνες, ανακάλυψαν ότι είχε γίνει πρόσφατα ψεκασμός με φυτοφάρμακα σε ένα δωμάτιο στο ισόγειο του ξενοδοχείου, σύμφωνα με την εφημερίδα Hürriyet.

Όλοι οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε άλλα ξενοδοχεία, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός υπαλλήλου του ξενοδοχείου και δύο εργαζομένων στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων για την υπόθεση, στους επτά.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ