Κωνσταντινούπολη: Νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της πόλης

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης.

Συγκεκριμένα, η έκρηξη σημειώθηκε στον δημοφιλή πεζόδρομο Ιστικλάλ με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κάνει λόγο για έξι νεκρούς και 53 τραυματίες σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

