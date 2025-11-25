ΔΙΕΘΝΗ
Κωνσταντινούπολη: Από τι πέθανε τελικά η τετραμελής οικογένεια - Η έκθεση που δίνει απαντήσεις

Τι έδειξε η έκθεση μετά τη νεκροψία που κατατέθηκε σήμερα στον εισαγγελέα - «Κανένα ίχνος δηλητηρίου δεν βρέθηκε στο αίμα, το στομάχι ή τα τρόφιμα»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Τα τέσσερα μέλη μιας τουρκογερμανικής οικογένειας που πέθαναν στα μέσα Νοεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη, υπέκυψαν μετά τη δηλητηρίασή τους από φωσφίνη.

Αυτό αναφέρει η έκθεση από τη νεκροψία που κατατέθηκε σήμερα στον εισαγγελέα, μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Κανένα ίχνος δηλητηρίου δεν βρέθηκε στο αίμα, στο στομάχι ή στα τρόφιμα που καταναλώθηκαν από την οικογένεια, ενώ εντοπίστηκε ισχυρή παρουσία φωσφίνης», μεταδίδουν ο ειδησεογραφικός ιστότοπος T24 και το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Halk TV, επικαλούμενα την έκθεση του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής.

«Ισχυρές αποδείξεις βρέθηκαν που δείχνουν ότι η οικογένεια Μπότσεκ πέθανε εξαιτίας του αερίου φωσφίνης», προσθέτουν.

Η έκθεση δείχνει να επιβεβαιώνει ότι αντιπαρασιτικός ψεκασμός που έγινε μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμεναν οι γονείς και τα δύο παιδιά μπορεί να είναι η αιτία των θανάτων.

«Βρέθηκαν αποδείξεις ότι το χημικό αυτό προϊόν χρησιμοποιήθηκε από το ξενοδοχείο».

Τι είναι η φωσφίνη

Η φωσφίνη, που είναι επίσης γνωστή ως υδρίδιο του φωσφόρου ή φωσφίδιο αλουμινίου, είναι ένα πολύ τοξικό εντομοκτόνο για τον άνθρωπο και τα θηλαστικά.

Σε αέρια κατάσταση εισχωρεί στον οργανισμό με την εισπνοή, διανέμεται κυρίως στο ήπαρ, το νευρικό σύστημα και την καρδιά, διευκρινίζει στην ιστοσελίδα του το INRS, το Γαλλικό Ινστιτούτο Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Το INRS προειδοποιεί ότι «η έκθεση μέσω της εισπνοής ισχυρών δόσεων φωσφίνης προκαλεί σοβαρές νευρολογικές, αναπνευστικές και καρδιακές βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και στον θάνατο του ασθενή».

Κωνσταντινούπολη: Το χρονικό

Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας Μπότσεκ πέθαναν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, τα παιδιά ηλικίας 3 και 6 ετών, μετά η μητέρα, και μετά ο πατέρας αφότου ασθένησαν στις 12 Νοεμβρίου.

Αρχικά αναφέρθηκε η τροφική δηλητηρίαση ως η αιτία του θανάτου, μετά μια επίσκεψη της οικογένειας στην τουριστική συνοικία Ορτάκιοϊ, όπου οι γονείς και τα παιδιά έφαγαν δημοφιλή φαγητά.

Ο εισαγγελέας της Κωνσταντινούπολης είχε ανοίξει έρευνα με την υποψία της τροφικής δηλητηρίασης.

Ωστόσο η εκδοχή αυτή αποκλείστηκε γρήγορα. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για «χημική δηλητηρίαση μέσα στο ξενοδοχείο όπου διέμενε» η οικογένεια, το οποίο, σύμφωνα με τα μμε, έπρεπε να καταπολεμήσει μια εισβολή κοριών.

Το προϊόν φέρεται να μόλυνε το δωμάτιο της οικογένειας, που βρισκόταν από πάνω, μέσω του αεραγωγού της τουαλέτας.

Το ξενοδοχείο έκλεισε και έντεκα άτομα συνελήφθησαν.

