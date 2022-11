Κωνσταντινούπολη: Ακούστηκαν εκρήξεις, τυλίχθηκαν στις φλόγες αυτοκίνητα

Εκρήξεις ακούστηκαν στην Κωνσταντινούπολη, το βράδυ της Τρίτης, με συνέπεια να τυλιχθούν στις φλόγες αυτοκίνητα.

Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή Φατίχ, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε τρία αυτοκίνητα και οι φλόγες εξαπλώθηκαν και σε άλλα οχήματα που ήταν παρκαρισμένα στο σημείο.

🇹🇷⚡Explosions were heard in the Fatih district of Istanbul, three cars were engulfed in flames, the details of what happened are being clarified, Mynet reports. pic.twitter.com/p79cy1XVRw

Η πυροσβεστική επενέβη και έσβησε τη φωτιά, ενώ με βάση τις έως τώρα πληροφορίες δεν γίνεται λόγος για εκρηκτικό μηχανισμό.

Το συμβάν έγινε στον απόηχο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη, την Κυριακή, που κόστισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 80.

The car fire in Istanbul’s Fatih has been extinguished.



The local news agency DHA says a car suddenly got on fire and then some sounds of explosion have been heard. Most possibly mechanical malfunction or something else. pic.twitter.com/GSDKWxOnpv