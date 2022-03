Κωνσταντίνος Αργυρός: Απατεώνας στο Tinder χρησιμοποιούσε φωτογραφίες του –Συστήθηκε ως «Στέλιος», ζητούσε γυμνές εικόνες

Φωτογραφίες του Κωνσταντίνου Αργυρού χρησιμοποιούσε ένας άνδρας στο Tinder, θέλοντας να προσεγγίσει γυναίκες που χρησιμοποιούσαν το app.

Ο δράστης δημιούργησε προφίλ στο app γνωριμιών με φωτογραφίες του Έλληνα τραγουδιστή και ζητούσε γυμνές εικόνες και βίντεο από γυναίκες με τις οποίες μιλούσε.

Την περιπέτειά της με τον «Στέλιο» μοιράστηκε στο news.com.au, η Τόρι Μάρσαλ. Η 26χρονη γνωρίστηκε το 2019 με τον «Στέλιο» στο Tinder, «έναν όμορφο Έλληνα σύμβουλο επιχειρήσεων που ζούσε στο Σίδνεϊ φαινόταν να την καταλαβαίνει πραγματικά», όπως σημειώνει η αυστραλιανή ιστοσελίδα για την ιστορία που θα παρουσιαστεί στο SBS.

At 23, Torrie Marshall thought she had met the love of her life in Stelios – only for a single text sent from Macca’s to turn her world upside down.



