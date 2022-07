Κονγκό: Συνελήφθη ο δημοσιογράφος Σταύρος Νικόλας Νιάρχος- Από τις μυστικές υπηρεσίες

Οι μυστικές υπηρεσίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό συνέλαβαν τον Ελληνοαμερικανό δημοσιογράφο Σταύρο Νικόλα Νιάρχο, σύμφωνα με υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δημοσιογράφος συνελήφθη επειδή φέρεται να προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Τοπικά ΜΜΕ, επικαλούμενα οργανώσεις, ανέφεραν ότι ο Νιάρχος και ένας Κονγκολέζος δημοσιογράφος συνελήφθησαν στην πόλη Λουμπουμπάσι την Τετάρτη και μεταφέρθηκαν στην πρωτεύουσα, Κινσάσα. Υψηλόβαθμος κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ο Νιάρχος κρατείται στην Κινσάσα, από τις υπηρεσίες πληροφοριών (ANR) της χώρας.

Ο 33χρονος δημοσιογράφος, εγγονός του εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου, συνεργάζεται με τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker. Φέρεται να είχε έρθει σε επαφή με ένοπλες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων η Bakata Katanga, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

«Έκανε κινήσεις χωρίς να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι αρχές», δήλωσε ο αξιωματούχος. Η κυβέρνηση, συμπλήρωσε ο ίδιος, πρέπει να είναι «σε επιφυλακή», μετά τη δολοφονία δύο μελών του ΟΗΕ, το 2017.

Τα Ηνωμένα Έθνη είχαν προσλάβει τους δύο εμπειρογνώμονες, τον Αμερικανό Μάικλ Σαρπ και την Σουηδο-Χιλιανή Ζάιντα Καταλάν, για να ερευνήσουν τις βιαιοπραγίες στην επαρχία Κασάι, όπου απήχθησαν και δολοφονήθηκαν.

Ο Κονγκολέζος αξιωματούχος διαβεβαίωσε ότι οι αρχές «δεν έχουν κανένα συμφέρον» να κρατούν τον δημοσιογράφο και πως πιθανόν αυτός να αφεθεί ελεύθερος την Τρίτη. Ο Νιάρχος επισκέφθηκε τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προκειμένου να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, την οικονομία και τον πολιτισμό, για το περιοδικό The Nation, σύμφωνα με τη διαπίστευσή του.