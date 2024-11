Κονγκό: Λόφος κατέρρευσε, αποκαλύπτοντας τεράστια ποσότητα χαλκού

Τον γύρω του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου ένας λόφος καταρρέει, αποκαλύπτοντας μεγάλες ποσότητες χαλκού.

Στο σύντομο κλιπ, μεγάλο πλήθος φαίνεται να έχει μαζευτεί γύρω από τον λόφο, τη στιγμή που αρχίζει να καταρρέει. Αρχικά το συμβάν αντιμετωπίζεται με ενθουσιασμό από τους παρευρισκόμενους, μέχρι που κάποιοι από αυτούς σπεύδουν μακριά από το σημείο, για να μη χτυπηθούν από τα συντρίμμια.

Εκεί που μέχρι πριν από 60 δευτερόλεπτα στεκόταν ο λόφος, τώρα υπάρχει μία τεράστια ποσότητα χαλκού.

🚨🇨🇩 VIRAL UPDATE: Massive Landslide in Katanga, DR Congo Uncovers Huge Copper Deposit!



The scenic but resource-rich Katanga region, part of Africa's legendary Copper Belt, just had a mountain give way, revealing a treasure trove of copper! This 450-km-long mineral belt, known…