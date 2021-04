Η άποψη του Στίβεν Κινγκ για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι ευρέως γνωστή. Και μπορεί να έχουν περάσει μήνες από τότε που ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έφυγε από τον Λευκό Οίκο, αλλά ακόμη «χρησιμεύει» σε κάτι στον Αμερικανό συγγραφέα.

Η χθεσινή ημέρα ήταν κακή για τον Στίβεν Κινγκ, κατά δική του «δήλωση» στα social media, χωρίς να εξηγήσει γιατί. Έχει όμως ένα «κόλπο» για να φτιάξει το κέφι του όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Όταν έχω μια κακή ημέρα- και αυτή ήταν μία τέτοια- απλά υπενθυμίζω στον εαυτό μου ένα πράγμα: ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πρόεδρος! Και μετά φτιάχνει η διάθεσή μου», έγραψε στο Twitter ο συγγραφέας.

When I'm having a bad day--and this was one--I simply remind myself of one thing: DONALD TRUMP ISN'T PRESIDENT!

Then I cheer up.