Το κολοσσιαίο τραπέζι στη συνάντηση Πούτιν - Μακρόν έγινε viral

Ενώ η κρίση στα ρωσο-ουκρανικά σύνορα βαθαίνει, η χθεσινή συνάντηση Πούτιν - Μακρόν στη Μόσχα είχε την τιμητική της στα social media και για έναν μάλλον απροσδόκητο λόγο: το τεράστιο τραπέζι στην αίθουσα του Κρεμλίνου.

Το πραγματικά κολοσσιαίο έπιπλο ξεπερνά πιθανότατα σε μήκος τα έξι μέτρα και ίσως αγγίζει οριακά τα επτά, αν το συγκρίνει κανείς με το ανάστημα των δύο ηγετών που κάθονται στις κεφαλές του τραπεζιού φορώντας ακουστικά στο ένα αυτί.



Όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, το Twitter και το Facebook δεν άφησαν ασχολίαστη την εικόνα και η βαριά πολιτική ατζέντα έδωσε την σκυτάλη στο photoshop και τα καυστικά σχόλια.

«Μεγαλύτερη απόσταση χωρίζει τον Μακρόν από τον Πούτιν, παρά τις ρωσικές δυνάμεις από τα ουκρανικά σύνορα»

There is more space between Macron and Putin than between the Russian troops and the Ukrainian borders. pic.twitter.com/nBaqrg89dE