Κολοράντο: Ψυχοθεραπεύτρια ζητά από δικαστήριο να μπορεί να συμβουλεύσει LGBTQ+ άτομα να «αλλάξουν προτιμήσεις»

Η συζήτηση για τη θεραπεία μεταστροφής (conversion therapy) επιστρέφει δυναμικά στο επίκεντρο της αμερικανικής κοινωνίας. Αυτή τη φορά, η αντιπαράθεση φτάνει μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου συγκρούονται δύο θεμελιώδεις αξίες: η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και η προστασία των LGBTQ+ ανηλίκων από πρακτικές που θεωρούνται επικίνδυνες και καταστροφικές.

Στην καρδιά της υπόθεσης βρίσκεται η Kaley Chiles, αδειοδοτημένη ψυχοθεραπεύτρια και ευαγγελική χριστιανή από το Κολοράντο. Όπως λέει, θέλει να βοηθήσει θρησκευόμενους εφήβους που παλεύουν με τη σεξουαλικότητα ή τη δυσφορία φύλου τους να «ζουν σύμφωνα με την πίστη τους». Ωστόσο, ο νόμος του Κολοράντο της το απαγορεύει: η πολιτεία απαγορεύει κάθε μορφή θεραπείας που επιδιώκει να αλλάξει τη σεξουαλική ή έμφυλη ταυτότητα ανηλίκων.

Η Chiles υποστηρίζει ότι ο νόμος αυτός, γνωστός και ως “Counseling Censorship Law”, παραβιάζει το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου και εμποδίζει την παροχή πνευματικά συμβατής καθοδήγησης σε νέους που την αναζητούν εθελοντικά. Όπως λέει, δεν προσπαθεί να “μεταστρέψει” κανέναν, αλλά να υποστηρίξει όσους θέλουν να μειώσουν τις ανεπιθύμητες έλξεις ή να βρουν αρμονία με το σώμα τους και την πίστη τους.

Οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος και στη μέση η LGBTQ+ κοινότητα

Λίγα χιλιόμετρα μακριά από το γραφείο της Chiles, ο Silas Musick, σήμερα τρανς άνδρας, έζησε μια τελείως διαφορετική εμπειρία. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, συμμετείχε σε προγράμματα «θεραπείας μεταστροφής» που στόχο είχαν να “θεραπεύσουν” την ομοφυλοφιλία. Το αποτέλεσμα, όπως λέει, ήταν καταστροφικό. «Προσπαθούσα απεγνωσμένα να γίνω το άτομο που ήθελαν η οικογένεια και η εκκλησία μου. Όμως η θεραπεία με κατέστρεφε», θυμάται. Το 2010 αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τελικά επέζησε και έγινε ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της απαγόρευσης της θεραπείας μεταστροφής στο Κολοράντο, καταθέτοντας επανειλημμένα στη Βουλή της Πολιτείας.

Οι οργανισμοί ψυχικής υγείας, όπως η Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία και η Αμερικανική Ιατρική Ένωση, έχουν χαρακτηρίσει τη θεραπεία μεταστροφής αναποτελεσματική και επικίνδυνη, συνδέοντάς την με υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων στους νέους LGBTQ+. Παρ’ όλα αυτά, περίπου 30 πολιτείες των ΗΠΑ έχουν ακόμη νόμους που διαφέρουν σημαντικά στον τρόπο αντιμετώπισης τέτοιων πρακτικών.

Η Kaley Chiles, που εργάζεται ως θεραπεύτρια εδώ και δέκα χρόνια, υποστηρίζει ότι η νομοθεσία του 2019 την εμποδίζει να παρέχει εθελοντική συμβουλευτική βασισμένη στην πίστη των πελατών της. Όπως αναφέρει, «η πολιτεία ουσιαστικά μπαίνει στο γραφείο μου και αποφασίζει ποιοι θεραπευτικοί στόχοι είναι αποδεκτοί».

Η παραβίαση του νόμου επιφέρει πρόστιμο έως 5.000 δολάρια και πιθανή αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Παρότι κανένας επαγγελματίας δεν έχει τιμωρηθεί ακόμη, η Chiles λέει ότι ο φόβος και η αβεβαιότητα έχουν ωθήσει πολλούς συναδέλφους της να αποσυρθούν από το πεδίο. «Αφήνουμε οικογένειες χωρίς υποστήριξη τη στιγμή που τη χρειάζονται περισσότερο», τονίζει.

Νομική διαμάχη με ευρύτερες προεκτάσεις

Η υπόθεση Chiles κατά Πολιτείας του Κολοράντο, που θα εξεταστεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενδέχεται να έχει πανεθνικές συνέπειες. Αν το δικαστήριο δικαιώσει την Chiles, θα μπορούσε να δημιουργηθεί νομικό προηγούμενο που θα επιτρέπει σε επαγγελματίες να διεκδικούν ευρύτερα δικαιώματα έκφρασης, ακόμη και όταν η πολιτεία επιχειρεί να ρυθμίσει ζητήματα υγείας.

Ο γενικός εισαγγελέας του Κολοράντο, Phil Weiser, προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε ένα «επικίνδυνο κουτί της Πανδώρας». «Αν αποδυναμώσουμε τα πρότυπα επαγγελματικής δεοντολογίας, αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει κάθε κλάδο, από τη νομική έως τις χρηματοοικονομικές συμβουλές», δήλωσε. Το δικαστήριο έχει ήδη δείξει διάθεση να ενισχύσει τα δικαιώματα των θρησκευόμενων επαγγελματιών, σε βάρος ορισμένων ρυθμίσεων που αφορούν τα δικαιώματα των LGBTQ+ ατόμων. Η παρούσα υπόθεση θεωρείται μία από τις σημαντικότερες της νέας δικαστικής περιόδου και αναμένεται να προκαλέσει νέα κύματα αντιπαράθεσης στις ΗΠΑ.

Για τον Silas Musick, η νομική διαμάχη δεν είναι απλώς θεωρητική. «Για μένα, πρόκειται για ανθρώπους που προσπαθούν να βρουν τον εαυτό τους μέσα σε έναν κόσμο που ήδη τους δυσκολεύει», λέει. «Γνωρίζω περισσότερους ανθρώπους που αυτοκτόνησαν λόγω αυτής της ‘θεραπείας’ απ’ όσους θα έπρεπε να γνωρίζω ποτέ». Είτε η απόφαση του δικαστηρίου κλίνει προς τη θρησκευτική ελευθερία είτε προς την προστασία των ανηλίκων, ένα είναι σίγουρο: η υπόθεση Chiles αναδεικνύει με δραματικό τρόπο τη βαθιά πολιτισμική ρήξη που εξακολουθεί να χωρίζει την αμερικανική κοινωνία.

Με πληροφορίες από Washington Post