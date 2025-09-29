ΔΙΕΘΝΗ
Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη, έχει ως στόχο να δώσει βήμα σε τρανς κινηματογραφιστές, χρηματοδοτώντας πλήρως μια παραγωγή με πολύ μικρό προϋπολογισμό

LifO Newsroom
Ο δημιουργός της σειράς «The Morning Show», Mark Duplass, απαντά στις αντιδράσεις για το πρότζεκτ με τρανς άτομα
Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Mark Duplass απάντησε με δύναμη στους μισαλλόδοξους, τους τρανσφοβικούς, τους δεξιούς σχολιαστές και τις προσωπικότητες που ασκούν κριτική στο φύλο, οι οποίοι επέκριναν την απόφασή του να δώσει βήμα στους τρανς ανθρώπους.

Ο υποψήφιος για Χρυσή Σφαίρα ανακοίνωσε πρόσφατα ότι η εταιρεία παραγωγής του, Duplass Brothers Productions, συνεργάζεται με το Transgender Film Center για τη δημιουργία του Found Footage Feature Fund.

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε την Τετάρτη (24 Σεπτεμβρίου), έχει ως στόχο να δώσει βήμα σε τρανς κινηματογραφιστές, χρηματοδοτώντας πλήρως μια παραγωγή με πολύ μικρό προϋπολογισμό. Οι κινηματογραφιστές θα έχουν επίσης ιδιωτικές συνεδρίες συμβουλευτικής με τον Duplass και τον σκηνοθέτη Patrick Brice.

Οι τρανσφοβικοί επικριτές εξέφρασαν, όπως ήταν αναμενόμενο, τη μισαλλόδοξη αντίθεσή τους στο έργο, μετά τη δημοσίευσή του από το Variety.

Σε απάντηση, ο Duplass έγραψε στο X/Twitter: «Σε όσους από εσάς ανταποκριθήκατε αρνητικά σε αυτή την πρωτοβουλία, σας ευχαριστώ που επιβεβαιώσατε την ανάγκη να υποστηρίξουμε τις φωνές εκείνων που επιθυμούν απλώς να υπάρχουν χωρίς διακρίσεις.

Θα σας δω στο σινεμά!», συνέχισε.

Η απάντηση αυτή έτυχε θερμής υποδοχής από την LGBTQ+ κοινότητα και τους συμμάχους της, οι οποίοι χαρακτήρισαν τον Duplass ως «τον καλύτερο» για την αταλάντευτη στάση του ενάντια στις τρανσφοβικές αντιδράσεις.

«Σ' ευχαριστούμε που είσαι τόσο υπέροχος άνθρωπος», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Μου αρέσει τα πάντα σε αυτό».

Οι αιτήσεις για το έργο θα ανοίξουν στις 23 Οκτωβρίου και θα κλείσουν στις 7 Νοεμβρίου. Είναι ανοιχτό σε υποψηφίους όλων των ειδών, αρκεί το έργο να περιλαμβάνει υλικό από αρχεία ή άλλες οικονομικές προσεγγίσεις στην παραγωγή ταινιών.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα προσφέρω την εμπειρία μας με το μικρο-προϋπολογισμό και το υλικό που έχουμε βρει, καθώς και μέρος των χρημάτων που κέρδισα από το The Morning Show, και θα δω τι μπορούμε να κάνουμε μαζί», δήλωσε ο Duplass στο Variety πριν από την ανακοίνωση.

Ο Sav Rodgers του Transgender Film Center είπε ότι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός ήταν «ενθουσιασμένος» που συνεργάζεται με τον Duplass στο έργο.

«Πρόκειται για την ενδυνάμωση των τρανς κινηματογραφιστών, ώστε να δημιουργήσουν κάτι τολμηρό και πραγματικό χωρίς να περιμένουν άδεια», δήλωσε ο Rodgers.

Ο Duplass δήλωσε ότι οι δύο τους «έγιναν φίλοι» τα τελευταία χρόνια. Αφού ανακάλυψε το «απίστευτο έργο» που επιτελούσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση, είπε ότι «ήξερε ότι οι Duplass Brothers έπρεπε να βρουν έναν τρόπο να την υποστηρίξουν και να συμμετάσχουν».

