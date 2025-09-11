ΔΙΕΘΝΗ
Κολοράντο: Μαθητής άνοιξε πυρ σε σχολείο και αυτοκτόνησε

Ένας από τους τραυματίες παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης (10/9) σε σχολείο του Κολοράντο, όταν μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον συμμαθητών του, τραυματίζοντας τέσσερα άτομα, προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του.

Σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη, τρεις μαθητές μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Ο δράστης συγκαταλεγόταν στους τραυματίες, όμως λίγες ώρες αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.

Ένας από τους τραυματίες παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ ένας άλλος νοσηλεύεται σταθεροποιημένος. Για τον τέταρτο τραυματία δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα τραύματά του.

Αμέσως μετά το περιστατικό, το σχολείο τέθηκε σε καραντίνα, ενώ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποίησαν έρευνα στον χώρο. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα για έρευνα στο σπίτι του μαθητή-δράστη, όπως ανακοίνωσε η εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη, Τζάκι Κέλι.

Η αστυνομία έχει ήδη ξεκινήσει ανακρίσεις συμμαθητών που βρέθηκαν μπροστά στο περιστατικό, προκειμένου να διαλευκάνει τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Η κυβερνήτρια του Κολοράντο, Τζάρεντ Πόλις, δήλωσε «συντετριμμένη» από τα γεγονότα. «Η καρδιά μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους καθώς παλεύουν με αυτή την παράλογη πράξη βίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το επεισόδιο στο Ντένβερ καταγράφεται ως η 47η ένοπλη επίθεση σε σχολείο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2025, αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά τη βαθιά κρίση οπλοκατοχής και βίας που συγκλονίζει τη χώρα.

