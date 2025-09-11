Συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

Ένα στοχευμένο χτύπημα στοίχισε τη ζωή του 31χρονου ακροδεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ, συνιδρυτή της οργάνωσης Turning Point USA, σε εκδήλωση στο Utah Valley University.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, ο δράστης πυροβόλησε μία φορά από ταράτσα κοντινού κτιρίου και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Το FBI και οι τοπικές αρχές διεξάγουν κοινή έρευνα, ενώ το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται.

Αρχικά συνελήφθησαν δύο άτομα που θεωρήθηκαν ύποπτα, ωστόσο οι αρχές ανακοίνωσαν αργότερα ότι δεν σχετίζονται με την επίθεση και αφέθηκαν ελεύθερα. Ένα από αυτά κατηγορήθηκε μόνο για παρεμπόδιση του έργου της πανεπιστημιακής αστυνομίας.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η εκτέλεση της επίθεσης δείχνει υψηλή οργάνωση και εμπειρία στη χρήση όπλων, κάτι που δυσχεραίνει τον εντοπισμό του δράστη.

Η δολοφονία προκάλεσε σοκ και πολιτικές αναταράξεις. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για «σκοτεινή στιγμή για την Αμερική» και χαρακτήρισε τον Κερκ «μάρτυρα της αλήθειας και της ελευθερίας». Δεσμεύτηκε μάλιστα για «ευρεία καταστολή της πολιτικής βίας».

Η Μελάνια Τραμπ ζήτησε «συμπονετική επίγνωση» για την οικογένεια του Κερκ, σημειώνοντας πως «τα παιδιά του θα μεγαλώσουν με ιστορίες αντί για αναμνήσεις».

Στο Κογκρέσο, η δολοφονία πυροδότησε εντάσεις. Κατά τη διάρκεια συζήτησης, μέλη της Βουλής αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον να καλέσει σε αυτοσυγκράτηση, τονίζοντας ότι «τα λόγια μπορούν να έχουν συνέπειες».

Συγκίνηση από πολιτικούς και φίλους

Ο γερουσιαστής της Οκλαχόμα Μάρκιγουαν Μάλιν, στενός φίλος του Κερκ, χαρακτήρισε τη δολοφονία «παράλογη» και τόνισε ότι «όλοι έχουμε ευθύνη, δεξιοί και αριστεροί, να χαμηλώσουμε τη ρητορική».

Ο γερουσιαστής της Γιούτα Τζον Κέρτις είπε πως η πράξη «δεν είναι στον χαρακτήρα της Γιούτα» και συγκλόνισε μια κοινωνία που θεωρείται από τις πιο ασφαλείς.

Η πρόεδρος του Utah Valley University, Άστριντ Τουμινέζ, δήλωσε ότι η κοινότητα «σοκαρίστηκε και βυθίστηκε στη θλίψη» από τον θάνατο του Κερκ, καταδικάζοντας κάθε μορφή βίας στον πανεπιστημιακό χώρο.

Το πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό έως την επόμενη εβδομάδα, ενώ φοιτητές και καθηγητές αφήνουν λουλούδια και μηνύματα μνήμης στον χώρο της επίθεσης.

Ο Τσάρλι Κερκ υπήρξε κεντρική φιγούρα της αμερικανικής δεξιάς, κυρίως μέσω της Turning Point USA, η οποία διαθέτει εκατοντάδες παραρτήματα σε πανεπιστήμια. Ο ίδιος θεωρούνταν βασικός παράγοντας για τη στροφή των νέων προς τον τραμπισμό στις εκλογές του 2024.

Με πληροφορίες από CNN

