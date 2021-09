Την αναβολή των επόμενων τεσσάρων ημερομηνιών στην περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική προχώρησαν οι Kiss, καθώς ο Gene Simmons και ο Paul Stanley βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.



Σε μια δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Twitter, το αμερικανικό ροκ συγκρότημα ανέφερε ότι ο Simmons «βιώνει ήπια συμπτώματα» και ότι τα μέλη του συγκροτήματος «θα μείνουν στο σπίτι και θα απομονωθούν για τις επόμενες 10 ημέρες». Πρόσθεσαν ότι «οι γιατροί ανέφεραν ότι η περιοδεία θα μπορούσε να συνεχιστεί στις 9 Σεπτεμβρίου στο FivePoint Amphiteatre στο Irvine της Καλιφόρνια».

We are postponing the next four tour dates. All previously purchased tickets will be honored for the new dates once announced. More information will be emailed to ticketholders directly. pic.twitter.com/b28fmrhWIe