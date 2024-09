Kινέζος οικονομολόγος εξαφανίστηκε αφού άσκησε κριτική στον Σι Τζινπίνγκ

Ο κορυφαίος Κινέζος οικονομολόγος Zhu Hengpeng, 55 ετών, που εργάστηκε για περισσότερα από 20 χρόνια στην Κινεζική Ακαδημία Κοινωνικών Επιστημών (Cass), έχει εξαφανιστεί μετά την άσκηση κριτικής προς τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ σε ιδιωτική συνομιλία στο WeChat, σύμφωνα με αναφορές.

Ο Zhu φέρεται να έκανε αρνητικά σχόλια για την κινεζική οικονομία και πιθανώς για τον ίδιο τον Σι, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό κράτηση τον Απρίλιο και να τεθεί υπό έρευνα.

Η Cass, ένα κορυφαίο think tank της Κίνας που λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία του κομμουνιστικού κόμματος, δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα σχετικά με την εξαφάνιση του Zhu. Ο οικονομολόγος δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τον Απρίλιο, όταν συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το μέσο ενημέρωσης Caixin. Παράλληλα, οι ιστοσελίδες που σχετίζονται με τη δουλειά του έχουν διαγραφεί.

