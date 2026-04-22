«Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια»: Οι Δημοκρατικοί ζητούν να υποβληθεί ο διευθυντής του FBI σε τεστ αλκοόλ

Έρευνα για τη συμπεριφορά του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ξεκίνησαν Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, ζητώντας να υποβληθεί σε επίσημο τεστ αξιολόγησης κατανάλωσης αλκοόλ και να καταθέσει τα αποτελέσματα.

Σε επιστολή που εστάλη την Τρίτη, μέλη της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τον Jamie Raskin, καλούν τον Patel να συμπληρώσει το τεστ Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων που χρησιμοποιείται διεθνώς για την ανίχνευση προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν επίσης να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τις απαντήσεις του, καθώς και όλα τα ερωτηματολόγια ασφαλείας που έχει συμπληρώσει από τότε που ανέλαβε τη θέση. Στην επιστολή γίνεται λόγος για «μοτίβο συμπεριφοράς» που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, έχει επηρεάσει τη λειτουργία της υπηρεσίας και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται καθυστερήσεις σε αποφάσεις που σχετίζονται με την έκδοση ενταλμάτων βάσει του νόμου Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), καθώς και προβλήματα στη διαχείριση ερευνών υψηλού προφίλ.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται και δημοσίευμα του περιοδικού The Atlantic, το οποίο ανέφερε ότι η κατανάλωση αλκοόλ από τον Πατέλ αποτελεί «επαναλαμβανόμενη ανησυχία» εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, βασιζόμενο σε μαρτυρίες νυν και πρώην αξιωματούχων.

Ο Πατέλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Τη Δευτέρα κατέθεσε αγωγή ύψους 250 εκατ. δολαρίων κατά του Atlantic για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ δήλωσε ότι «ουδέποτε βρέθηκε σε κατάσταση μέθης κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

Η πίεση εντείνεται και στη Γερουσία, όπου ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Dick Durbin ζήτησε την απομάκρυνσή του, κατηγορώντας τον ότι έχει εργαλειοποιήσει την υπηρεσία για πολιτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί κάλεσαν τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Jim Jordan, να υποχρεώσει τον Πατέλ να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της Επιτροπής εάν δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα εντός της επόμενης εβδομάδας.

Το τεστ AUDIT περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ, πιθανά συμπτώματα εξάρτησης και σχετικές ιατρικές συστάσεις. Βαθμολογία άνω ενός συγκεκριμένου ορίου θεωρείται ένδειξη επικίνδυνης ή επιβλαβούς χρήσης.

Με πληροφορίες από Guardian

