ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

«Κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια»: Οι Δημοκρατικοί ζητούν να υποβληθεί ο διευθυντής του FBI σε τεστ αλκοόλ

Το αίτημα ακολουθεί δημοσίευμα του Atlantic που αναφέρει, επικαλούμενο αξιωματούχους, ότι η κατανάλωση αλκοόλ του Πατέλ προκαλεί ανησυχία στην κυβέρνηση

The LiFO team
ΚΑΣ ΠΑΤΕΛ ΗΠΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ FBI Facebook Twitter
Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ / Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Έρευνα για τη συμπεριφορά του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, ξεκίνησαν Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο, ζητώντας να υποβληθεί σε επίσημο τεστ αξιολόγησης κατανάλωσης αλκοόλ και να καταθέσει τα αποτελέσματα.

Σε επιστολή που εστάλη την Τρίτη, μέλη της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επικεφαλής τον Jamie Raskin, καλούν τον Patel να συμπληρώσει το τεστ Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT), ένα ερωτηματολόγιο 10 ερωτήσεων που χρησιμοποιείται διεθνώς για την ανίχνευση προβληματικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Οι Δημοκρατικοί ζητούν επίσης να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση για τις απαντήσεις του, καθώς και όλα τα ερωτηματολόγια ασφαλείας που έχει συμπληρώσει από τότε που ανέλαβε τη θέση. Στην επιστολή γίνεται λόγος για «μοτίβο συμπεριφοράς» που, σύμφωνα με τους συντάκτες της, έχει επηρεάσει τη λειτουργία της υπηρεσίας και ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην εθνική ασφάλεια. Μεταξύ άλλων, αναφέρονται καθυστερήσεις σε αποφάσεις που σχετίζονται με την έκδοση ενταλμάτων βάσει του νόμου Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA), καθώς και προβλήματα στη διαχείριση ερευνών υψηλού προφίλ.

Οι ίδιες πηγές επικαλούνται και δημοσίευμα του περιοδικού The Atlantic, το οποίο ανέφερε ότι η κατανάλωση αλκοόλ από τον Πατέλ αποτελεί «επαναλαμβανόμενη ανησυχία» εντός της αμερικανικής κυβέρνησης, βασιζόμενο σε μαρτυρίες νυν και πρώην αξιωματούχων.

Ο Πατέλ αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Τη Δευτέρα κατέθεσε αγωγή ύψους 250 εκατ. δολαρίων κατά του Atlantic για συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ δήλωσε ότι «ουδέποτε βρέθηκε σε κατάσταση μέθης κατά την άσκηση των καθηκόντων του».

Η πίεση εντείνεται και στη Γερουσία, όπου ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Dick Durbin ζήτησε την απομάκρυνσή του, κατηγορώντας τον ότι έχει εργαλειοποιήσει την υπηρεσία για πολιτικούς σκοπούς.

Παράλληλα, οι Δημοκρατικοί κάλεσαν τον πρόεδρο της Επιτροπής Δικαιοσύνης, Jim Jordan, να υποχρεώσει τον Πατέλ να καταθέσει ενόρκως ενώπιον της Επιτροπής εάν δεν ανταποκριθεί στα αιτήματα εντός της επόμενης εβδομάδας.

Το τεστ AUDIT περιλαμβάνει ερωτήσεις για τη συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ, πιθανά συμπτώματα εξάρτησης και σχετικές ιατρικές συστάσεις. Βαθμολογία άνω ενός συγκεκριμένου ορίου θεωρείται ένδειξη επικίνδυνης ή επιβλαβούς χρήσης.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FBI ΚΑΣ ΠΑΤΕΛ

Διεθνή / The Atlantic: Ο διευθυντής του FBI «αγνοείται» - Ανησυχία για τη συμπεριφορά του Πατέλ

Περιστατικά υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, απουσίες χωρίς εξήγηση και έντονη αστάθεια στη συμπεριφορά του φέρεται να προκαλούν ανησυχία στο εσωτερικό του FBI και της κυβέρνησης Τραμπ
THE LIFO TEAM
Στη Γερουσία ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ: Σφοδρή κριτική για την υπόθεση Κερκ και τον φάκελο Επσταϊν

Διεθνή / Στη Γερουσία ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ: Σφοδρή κριτική για την υπόθεση Κερκ και τον φάκελο Επσταϊν

Η ακρόαση σημαδεύτηκε από έντονες επικρίσεις για τον χειρισμό της έρευνας για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ όσο και στην απόφαση να μη δοθούν στη δημοσιότητα νέα στοιχεία από τον φάκελο του Τζέφρι Επσταϊν
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλεί τους Αμερικανούς να μπλοκάρουν νομοσχέδιο για τα απειλούμενα είδη

Διεθνή / Ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο καλεί τους Αμερικανούς να μπλοκάρουν νομοσχέδιο για τα απειλούμενα είδη

Ανήμερα της Earth Day, ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο κάλεσε τους ακολούθους του να πιέσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων να καταψηφίσει το νομοσχέδιο H.R. 1897, υποστηρίζοντας ότι θα αποδυναμώσει τον ιστορικό νόμο προστασίας των απειλούμενων ειδών στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΟΗΕ ΗΠΑ ΝΕΚΡΟΙ

Διεθνή / ΟΗΕ: Οι δαπάνες των ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν θα μπορούσαν να έχουν σώσει 87 εκατ. ζωές

«Κατακλυσμική» χαρακτήρισε την οικονομική κατάσταση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων ο επικεφαλής της ανθρωπιστικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έχει μειωθεί κατά περίπου 50%
ΙΡΑΝ ΟΗΕ ΗΠΑ ΝΕΚΡΟΙ
 
 