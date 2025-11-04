ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κίνα: Οι influencers πλέον χρειάζονται πτυχίο για να μιλούν για υγεία, εκπαίδευση ή οικονομία

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο νόμος παραχωρεί υπερβολική εξουσία στις αρχές, οι οποίες θα αποφασίζουν ποιος θεωρείται «ειδικός» και ποιος όχι

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ: Unsplash
Η Κίνα έθεσε σε ισχύ έναν νέο νόμο για τους διαδικτυακούς δημιουργούς περιεχομένου, που τους υποχρεώνει να αποδεικνύουν την επαγγελματική τους κατάρτιση προτού ανεβάσουν περιεχόμενο που αφορά την υγεία, την εκπαίδευση και τα οικονομικά ή νομικά θέματα.

Ο νόμος, που εφαρμόζεται από τις 25 Οκτωβρίου, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους επικριτές να προειδοποιούν ότι μπορεί να περιορίσει τη δημιουργικότητα και να πλήξει την ελευθερία του λόγου.

Η Αρχή Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) υπερασπίζεται το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι να προστατεύσει το κοινό από παραπλανητικό ή επικίνδυνο περιεχόμενο. Όπως ανακοίνωσε, όσοι δημιουργοί ασχολούνται με ρυθμιζόμενους τομείς θα πρέπει στο εξής να παρουσιάζουν αποδεικτικά σπουδών ή επαγγελματικής άδειας, τα οποία θα είναι εμφανή στις αναρτήσεις τους.

Κίνα: Οι υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες

Οι ίδιες υποχρεώσεις επεκτείνονται και στις πλατφόρμες όπως Weibo, Bilibili και Douyin (η κινεζική εκδοχή του TikTok), που οφείλουν να επαληθεύουν τα στοιχεία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι οι δημοσιεύσεις συνοδεύονται από πηγές ή αποποιήσεις ευθύνης. Παράλληλα, κάθε περιεχόμενο που έχει παραχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να επισημαίνεται ρητά.

Η κινεζική αρχή απαγόρευσε, επιπλέον, τη διαφήμιση φαρμάκων, συμπληρωμάτων και προϊόντων διατροφής μέσα από «εκπαιδευτικά» βίντεο, θέλοντας να σταματήσει τις «κρυφές» διαφημίσεις που παρουσιάζονταν ως ενημερωτικά βίντεο. Σύμφωνα με τις αρχές, ο στόχος είναι να διασφαλιστεί η αξιοπιστία και να μειωθούν τα φαινόμενα παραπληροφόρησης που έχουν πλημμυρίσει τις πλατφόρμες.

Οι αντιδράσεις των χρηστών, ωστόσο, ήταν διχασμένες. Πολλοί υποδέχθηκαν θετικά τον νέο νόμο, σημειώνοντας ότι έτσι το κοινό θα έχει πρόσβαση σε πιο αξιόπιστο και τεκμηριωμένο περιεχόμενο. «Ήρθε η ώρα να δίνουν τον τόνο άνθρωποι με πραγματική γνώση», έγραψε ένας χρήστης στο Weibo, τη δημοφιλέστερη πλατφόρμα της χώρας.

Άλλοι, όμως, κάνουν λόγο για νέα μορφή λογοκρισίας, που κινδυνεύει να φιμώσει ανεξάρτητες φωνές και να περιορίσει τη δημόσια συζήτηση. «Το επόμενο βήμα θα είναι να χρειάζεται άδεια για να εκφράσουμε άποψη», σχολίασε δημιουργός περιεχομένου με έδρα το Πεκίνο.

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι ο νόμος παραχωρεί υπερβολική εξουσία στις αρχές, οι οποίες θα αποφασίζουν ποιος θεωρείται «ειδικός» και ποιος όχι. Το μέτρο, λένε, μπορεί να ενισχύσει τον έλεγχο της πληροφορίας στο κινεζικό διαδίκτυο, που ήδη λειτουργεί υπό αυστηρή κρατική εποπτεία.

Με πληροφορίες από CNBC

