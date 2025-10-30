ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ θα επισκεφτεί την Κίνα τον Απρίλιο - Συνεργασία με τον Τζινπίνγκ για την Ουκρανία

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι

. «Από ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», είπε ο Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Τζινπίνγκ / Φωτ.: EPA
Αφότου ολοκληρώθηκε η συνάντησή του στη Νότια Κορέα με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Ντόναλντ Τραμπ  προανήγγειλε την επίσκεψή του στην Κίνα τον Απρίλιο, ενώ μετά από την επίσκεψη αυτή, θα πραγματοποιηθεί και εκείνη του προέδρου Σι στις ΗΠΑ.

Όπως δήλωσε, οι δύο ηγέτες πρόκειται να συνεργαστούν για την Ουκρανία, ενώ οι δασμοί που έχουν επιβληθεί στην Κίνα μειώνονται από 57% σε 47%. Την ίδια ώρα Αμερικανός αξιωματούχος που συνοδεύει τον πρόεδρο των ΗΠΑ δήλωσε ότι η Κίνα θα διατηρήσει ενεργή τη ροή των εξαγωγών σπάνιων γαιών.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε στις συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι.

Σε μία κλίμακα αξιολόγησης από το 1 μέχρι το 10, ο πρόεδρος Τραμπ βαθμολόγησε με 12 τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Σι.

Η συνάντηση Τραμπ και Τζινπίνγκ

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας συναντήθηκαν έπειτα από έξι χρόνια στη Νότια Κορέα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC).

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας και να βάλουν τέλος σε έναν πολύμηνο εμπορικό πόλεμο μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

«Ήταν μια καταπληκτική συνάντηση. Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης», είπε από το Air Force One ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Από ένα ως το δέκα, θα βαθμολογούσα με 12 τη συνάντηση», πρόσθεσε. Οι δασμοί στην Κίνα μειώνονται από το 57% στο 47% με αντάλλαγμα την επανέναρξη των εισαγωγών αμερικανικής σόγιας, τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης. Σύμφωνα μάλιστα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι δασμοί στην φαιντανύλη θα μειωθούν άμεσα από το 20% στο 10%.

Για την επίσκεψή του τον Απρίλιο στο Πεκίνο, ο Τραμπ δήλωσε: «Θα συνεργαστούμε για την ειρήνευση στην Ουκρανία», υποστήριξε επίσης, ενώ αναφέρθηκε σε συμφωνία ενός έτους με προοπτική διεύρυνσης σχετικά με τις σπάνιες γαίες.

«Κύριε Πρόεδρε, νοιάζεστε πολύ για την παγκόσμια ειρήνη. Είστε ενθουσιώδης για την επίλυση των κρίσιμων περιφερειακών ζητημάτων», ήταν το σχόλιο του Κινέζου προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σι είπε στον Τραμπ ότι είναι λογικό για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου να έχουν διαφωνίες. «Πριν από μερικές μέρες… οι ομάδες μας συμφώνησαν σε βασικά σημεία για την αντιμετώπιση των κυριότερων ανησυχιών μας και σημείωσαν ενθαρρυντική πρόοδο… Είμαι έτοιμος να συνεχίσω να εργάζομαι μαζί σας για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση για τις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ», πρόσθεσε ο Σι, ο οποίος έδωσε εύσημα στον αμερικανό ομολογό του για την ειρηνευτική συμφωνία στη Μέση Ανατολή, για την οποία ο Τραμπ τόνισε ότι η εκεχειρία ισχύει ξανά στη Γάζα.

Σχεδόν μία ώρα πριν από την έναρξη της συνάντησης, ο Τραμπ ανήρτησε στο Truth Social ότι έχει δώσει εντολή στο Υπουργείο Άμυνας να ξεκινήσει άμεσα τις δοκιμές των αμερικανικών πυρηνικών όπλων. Στο μήνυμά του ανέφερε ότι διέταξε το Πεντάγωνο να επαναρχίσει τις πυρηνικές δοκιμές σε «ισότιμη βάση» με τις δοκιμές άλλων χωρών, με την εκκίνηση να γίνεται «άμεσα». Οι ΗΠΑ είχαν σταματήσει τις πυρηνικές δοκιμές το 1992.

«Οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερους πυρηνικούς πυραύλους από κάθε άλλη χώρα», ανέφερε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία ακολουθεί στη δεύτερη θέση και η Κίνα στην τρίτη, αλλά θα βελτιωθεί σημαντικά μέσα σε πέντε χρόνια».

