ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κίνα: Η στρατιωτική παρέλαση που προκαλεί συναγερμό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν τα νέα όπλα της Κίνας — υπερηχητικούς πυραύλους, drones και βαλλιστικούς πυραύλους — που θα παρουσιαστούν στην παρέλαση της 3ης Σεπτεμβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνα: Η στρατιωτική παρέλαση που προκαλεί συναγερμό στις ΗΠΑ και την Ευρώπη Facebook Twitter
0

Η Κίνα ετοιμάζεται να παρουσιάσει τα πιο σύγχρονα όπλα της σε μια εντυπωσιακή παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Τιεν Αν Μεν, με στόχο να αναδείξει τη στρατιωτική της ισχύ και πιθανώς να προσελκύσει διεθνείς αγοραστές όπλων.

Δορυφορικές εικόνες, ληφθείσες στις 9 Αυγούστου, δείχνουν τον χώρο συγκέντρωσης των όπλων, όπου βρίσκονται θωρακισμένα οχήματα, συστήματα αεράμυνας, πυροβολικό, εκτοξευτές ρουκετών και κρουζ πυραύλους, σύμφωνα με αναλυτές του Open Nuclear Network στη Βιέννη. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα νέα όπλα του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού ενσωματώνουν υπερηχητικά συστήματα, σχεδιασμένα για να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα πλοία και τα συστήματα αεράμυνας των ΗΠΑ στον Δυτικό Ειρηνικό.

Η έμφαση στις στοχευμένες επιθέσεις και στις δυνατότητες αυτόνομου επιθετικού και αμυντικού πολέμου δείχνει ότι η Κίνα στοχεύει στην υπεροχή σε έναν ενδεχόμενο υψηλής τεχνολογίας και έντασης πόλεμο. Ο Τιάνραν Σου, ανώτερος αναλυτής, τονίζει ότι «λίγες χώρες έχουν αναπτύξει τόσους πολλούς αντι-πλοϊκούς πυραύλους για όλες τις φανταζόμενες κατηγορίες στόχων».

Η παρέλαση συμπίπτει με την 80ή επέτειο από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αποτελεί σημαντικό πολιτικό γεγονός για τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος θα βρίσκεται στο επίκεντρο της εκδήλωσης. Η στρατιωτική επίδειξη πραγματοποιείται λίγες μέρες μετά από διεθνείς συναντήσεις, όπου ο Σι αναμένεται να συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι και άλλους ηγέτες χωρών που αγοράζουν κινεζικά όπλα.

Νέα όπλα και drones

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν επίσης επιθετικά και αναγνωριστικά drone, όπως τα “loyal wingmen”, που συνεργάζονται με επανδρωμένα αεροσκάφη για πολλαπλασιασμό των στρατιωτικών δυνατοτήτων. Η Κίνα παρουσίασε το 2021 το stealth drone Feihong FH-97, το πρώτο της έτοιμο για μάχη drone.

Παράλληλα, οι εικόνες πιθανώς δείχνουν βαλλιστικούς πυραύλους DF-41, οι οποίοι μπορούν να μεταφέρονται οδικώς, να φέρουν πολλαπλές κεφαλές και να πλήξουν στόχους σε απόσταση περίπου 15.000 χιλιομέτρων, καθιστώντας τους ικανούς να πλήξουν τις ΗΠΑ. Άλλα καλυμμένα όπλα ενδέχεται να περιλαμβάνουν τον υπερηχητικό πύραυλο DF-100, με εκτιμώμενη εμβέλεια αρκετών χιλιάδων χιλιομέτρων.

Κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης αναρτήσει φωτογραφίες νέων υπερηχητικών αντι-πλοϊκών πυραύλων, ενώ νέα σχέδια αρμάτων και τεθωρακισμένων οχημάτων πεζικού θα παρουσιαστούν επίσης στην παρέλαση, εξοπλισμένα με προηγμένα αισθητήρια και συστήματα ενεργητικής προστασίας για άμυνα έναντι drones.

Η Κίνα συνεχίζει να επενδύει σημαντικά στη μοντέρνα στρατιωτική τεχνολογία, με στόχο την υπεροχή στον τομέα των υπερηχητικών όπλων, που αποτελούν κεντρικό στοιχείο της αυξανόμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Παράλληλα, η χώρα παραμένει ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων στον κόσμο, με κύριους πελάτες αναπτυσσόμενες χώρες όπως το Πακιστάν.

Με πληροφορίες από Bloomberg

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Διεθνή / Η αμερικανική αξιοπιστία αμφισβητείται στην Ασία: Οι σύμμαχοι σκέφτονται στρατηγική ανεξαρτησία

Η πολιτική Τραμπ και οι απρόβλεπτες ενέργειες των ΗΠΑ αναγκάζουν Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Αυστραλία να εξετάσουν εναλλακτικά σχέδια ασφάλειας στην Ασία, προκαλώντας αβεβαιότητα για την περιφερειακή σταθερότητα
THE LIFO TEAM
Η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ: Εκκαθαρίσεις, παράνοια και λίγο από Στάλιν και ΜάοΗ Σκοτεινή Πολιτική Σκηνή

Διεθνή / Η Κίνα του Σι Τζινπίνγκ: Εκκαθαρίσεις, παράνοια και λίγο από Στάλιν και Μάο

Η Κίνα παραμένει μυστήριο για τον κόσμο: οι καθαρισμοί της ηγεσίας υπό τον Σι Τζινπίνγκ θυμίζουν Στάλιν και Μάο, ενώ οι φήμες και οι πολιτικές αναταράξεις προκαλούν ανησυχία διεθνώς
LIFO NEWSROOM
Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Διεθνή / Πώς δίκτυα offshore μετέφεραν πετρέλαιο από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα

Αποκαλύψεις για offshore εταιρείες και ναυτικά ενέχυρα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά πετρελαίου από Ιράν, Ρωσία και Βενεζουέλα στην Κίνα, παρακάμπτοντας τις κυρώσεις των ΗΠΑ και της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Το «deal» Τραμπ - Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσιπ στην Κίνα: Το κράτος θα παίρνει το 15% των εσόδων

Διεθνή / Το «deal» Τραμπ - Nvidia για τις πωλήσεις μικροτσιπ στην Κίνα: Το κράτος θα παίρνει το 15% των εσόδων

Ο Αμερικανός πρόεδρος παζάρεψε την άδεια πώλησης της τεχνολογίας στην Κίνα, με τις τεχνολογικές εταιρείες Nvidia και AMD να συμφωνούν να αποδίδουν το 15% των πωλήσεών τους στο κράτος
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Διεθνή / Ο Τραμπ θέλει να μετονομαστεί το Πεντάγωνο σε «Υπουργείο Πολέμου» - Γιατί έπαψε να λέγεται έτσι το 1949

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει την ιδέα να μετονομαστεί το Υπουργείο Άμυνας σε «Υπουργείο Πολέμου», επικαλούμενος την ιστορία νικών των ΗΠΑ, αλλά η αλλαγή απαιτεί νομοθετική έγκριση
LIFO NEWSROOM
Reuters: Παραιτήθηκε η φωτορεπόρτερ κατηγορώντας το πρακτορείο για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

Διεθνή / Γάζα: Παραιτήθηκε φωτορεπόρτερ του Reuters - Το κατηγορεί για αναπαραγωγή ισραηλινής προπαγάνδας

«Δεν μπορώ πια να διατηρήσω καμία σχέση με το Reuters, καθώς με τη στάση του ουσιαστικά δικαιολογεί και καλύπτει τη συστηματική δολοφονία 245 δημοσιογράφων στη Γάζα», έγραψε την Τρίτη
LIFO NEWSROOM
Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Διεθνή / Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την Ουκρανία σε αεράμυνα και πληροφορίες, αλλά μετά τον πόλεμο

Οι ΗΠΑ προσφέρουν υποστήριξη σε ευρωπαϊκή αποστολή για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο, με πληροφορίες, αεράμυνα και επιτήρηση, ενισχύοντας την προστασία της χώρας έναντι μελλοντικής ρωσικής επίθεσης
LIFO NEWSROOM
Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Διεθνή / Επείγουσα έκκληση για δράση σε Γάζα και Δυτική Όχθη κάνουν εκατοντάδες πρώην διπλωμάτες της ΕΕ

Επιστολή 209 πρώην πρέσβεων και ανώτερων διπλωματών της ΕΕ καλεί σε άμεση δράση για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη - Ζητούν κυρώσεις, περιορισμούς σε εμπόριο και έρευνα, αν η ΕΕ δεν αναλάβει συλλογική πρωτοβουλία
LIFO NEWSROOM
«Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

Διεθνή / «Η Γερμανία δεν θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος», λέει ο καγκελάριος Μερτς

«Η θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης είναι σαφής σε ό,τι αφορά την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Δεν θα προσχωρήσουμε στην πρωτοβουλία αυτή» ξεκαθάρισε ο καγκελάριος
LIFO NEWSROOM
 
 