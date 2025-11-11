ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Κίνα: Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Hongqi λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια

Οι τοπικές αρχές είχαν αποκλείσει την κυκλοφορία στη γέφυρα ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κίνα: Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Hongqi λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια Facebook Twitter
Η γέφυρα Hongqi/Φωτογραφία: X
Μια πρόσφατα κατασκευασμένη γέφυρα στην νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν της Κίνας κατέρρευσε μερικώς την Τρίτη, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εθνική οδό που συνδέει το κεντρικό τμήμα της Κίνας με το Θιβέτ.

Η αστυνομία της πόλης Maerkang είχε αποκλείσει την κυκλοφορία στη γέφυρα Hongqi - μήκους 758 μέτρων - από το απόγευμα της Δευτέρας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από την εμφάνιση ρωγμών στις γύρω πλαγιές και στους δρόμους, καθώς και μετακινήσεων στο ορεινό έδαφος, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι συνθήκες στην ορεινή περιοχή επιδεινώθηκαν αισθητά το μεσημέρι της Τρίτης, προκαλώντας κατολισθήσεις. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τελικά στη μερική κατάρρευση της γέφυρας και του οδοστρώματός της.

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία Sichuan Road & Bridge Group, η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί μόλις στις αρχές του έτους.

