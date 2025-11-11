Κίνα: Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Hongqi λίγους μήνες μετά τα εγκαίνια

Μια πρόσφατα κατασκευασμένη γέφυρα στην νοτιοδυτική επαρχία Σιτσουάν της Κίνας κατέρρευσε μερικώς την Τρίτη, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε εθνική οδό που συνδέει το κεντρικό τμήμα της Κίνας με το Θιβέτ.

Η αστυνομία της πόλης Maerkang είχε αποκλείσει την κυκλοφορία στη γέφυρα Hongqi - μήκους 758 μέτρων - από το απόγευμα της Δευτέρας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη έπειτα από την εμφάνιση ρωγμών στις γύρω πλαγιές και στους δρόμους, καθώς και μετακινήσεων στο ορεινό έδαφος, γεγονός που προκάλεσε ανησυχίες για την ασφάλεια.

The Hongqi Bridge in Shuangjiangkou, Sichuan Province, China, partially collapsed today. Authorities believe that cracks in the nearby mountainside — likely caused by water accumulation from a nearby reservoir — played a major role in the incident. pic.twitter.com/v1bdbj5KLJ — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 11, 2025

Οι συνθήκες στην ορεινή περιοχή επιδεινώθηκαν αισθητά το μεσημέρι της Τρίτης, προκαλώντας κατολισθήσεις. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν τελικά στη μερική κατάρρευση της γέφυρας και του οδοστρώματός της.

At 4 p.m. on November 11, the Hongqi Bridge in Ma'erkang, Sichuan collapsed due to a large-scale landslide. Fortunately, the bridge was closed in advance after inspection personnel discovered cracks the day before, and no casualties were reported. pic.twitter.com/FCuJQ4DksI — Jim (@yangyubin1998) November 11, 2025

Σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκε από την κατασκευάστρια εταιρεία Sichuan Road & Bridge Group, η κατασκευή της γέφυρας είχε ολοκληρωθεί μόλις στις αρχές του έτους.

