Η Κίνα παρουσίασε τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Στα 625 μέτρα το ύψος της

Η εντυπωσιακή κατασκευή, που ολοκληρώθηκε σε μόλις τρία χρόνια, μειώνει τον χρόνο διέλευσης του φαραγγιού από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά

Η Κίνα παρουσίασε τη ψηλότερη γέφυρα στον κόσμο – Στα 625 μέτρα το ύψος της
Η Κίνα παρουσίασε χθες Κυριακή το νεότερο θαύμα της μηχανικής: τη Γέφυρα του Μεγάλου Φαραγγιού Huajiang στην επαρχία Γκουιτζόου, το ψηλότερο οδικό πέρασμα στον κόσμο, που δεσπόζει σε ύψος 625 μέτρων πάνω από τον ποταμό Μπέιπαν.

Η εντυπωσιακή κατασκευή, που ολοκληρώθηκε σε μόλις τρία χρόνια, μειώνει τον χρόνο διέλευσης του φαραγγιού από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Xinhua.

Με κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρων, η Huajiang Grand Canyon Bridge αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μήκος χαλύβδινη αντηριδωτή κρεμαστή γέφυρα σε ορεινό ανάγλυφο. Το συνολικό της μήκος φτάνει τα 2.890 μέτρα, ενώ η θέα προς το φαράγγι που αποκαλείται και «Ρωγμή της Γης» την καθιστά ήδη σημείο αναφοράς για την περιοχή.

Παγκόσμιο ρεκόρ

Η νέα γέφυρα ξεπέρασε το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ που κατείχε από το 2016 η Beipanjiang Bridge – επίσης στην ίδια περιοχή – με ύψος 565,4 μέτρα. Ενδεικτικό της κινεζικής δυναμικής είναι ότι σχεδόν οι μισές από τις 100 ψηλότερες γέφυρες του κόσμου βρίσκονται στη Γκουιτζόου, μια από τις λιγότερο ανεπτυγμένες επαρχίες της χώρας, που έχει επενδύσει σε περισσότερα από 30.000 γεφυρικά έργα.

Η Huajiang Grand Canyon Bridge δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό επίτευγμα αλλά και εργαλείο ανάπτυξης. Συνδέει απομονωμένες περιοχές, μειώνει το κόστος μεταφορών και αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του τουρισμού, προσελκύοντας επισκέπτες που θέλουν να δουν από κοντά το νέο «σύμβολο» της κινεζικής μηχανικής υπεροχής.

