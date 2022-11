Κίνα: Διαδηλώσεις σε μεγάλες πόλεις ενάντια στην «μηδενική Covid» - Συνθήματα κατά του Σι Τζινπίνγκ

Διαδηλώσεις κατά της πολιτικής «μηδενικής covid» έχουν ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα σε περιοχές της Κίνας με ορισμένους από τους συμμετέχοντες να καλούν τον πρόεδρο της χώρας και γενικό γραμματεία του Κομμουνιστικού Κόμματος, Σι Τζινπίνγκ σε παραίτηση.

Η φονική πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ουρούμτσι, την πρωτεύουσα της περιοχής Σιντζιάνγκ, από την οποία σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι και τραυματίστηκαν εννέα την Πέμπτη, λειτούργησε ως καταλύτης καθώς βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να αποτυπώνουν ότι οι πυροσβέστες καθυστέρησαν να φτάσουν στα θύματα επειδή το κτίριο βρισκόταν σε καθεστώς lockdown.

Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, διαδηλώσεις κατά των μέτρων περιορισμού σημειώθηκαν σε γειτονιές του Πεκίνου, της Σαγκάης της Γκουανγκζού της Γουχάν και της Λανζού.

NOW - People tear down barricades in #Wuhan. Anti-lockdown protests are spreading to more and more cities in China.pic.twitter.com/BpIfRCZ07Q