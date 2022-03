Κίεβο: Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους Ουκρανούς αμάχους παρά στρατιώτες

Οι ρωσικές δυνάμεις δυνάμεις έχουν σκοτώσει περισσότερους αμάχους παρά στρατιώτες στον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας, Ολεξέι Ρεζνίκοφ.

«Θέλω αυτό να ακουστεί, όχι μόνο στο Κίεβο, αλλά σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας, σύμφωνα με το Reuters.

Συνολικά 549 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί και 957 είχαν τραυματιστεί από τη στιγμή που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία έως τα μεσάνυχτα της 9ης Μαρτίου, με βάση τα τελευταία στοιχεία που έχει ανακοινώσει ο ΟΗΕ.

Πολίτες που εγκατέλειψαν το Κίεβο για να είναι ασφαλής, σκοτώθηκαν στο χωριό Μαρχαλίβκα, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Μια ρουκέτα έπληξε το σπίτι του όπου βρίσκονταν 12 άνθρωποι: παιδιά (2 εγγόνια και 2 ανίψια), σύζυγος, κόρη, αδελφή… Μόνο εκείνος και η γάτα του επέζησαν», ανέφερε ανάρτηση του ουκρανικού υπουργείου, που δημοσίευσε φωτογραφία από το κατεστραμμένο σπίτι και τον άνδρα με το κατοικίδιό του.

📍Marhalivka.



This man and his family left Kyiv to be safe. The rocket hit his house, there were 12 people: children (two grandchildren and two nieces), wife, daughter, sister...



Only he and his cat survived.#closeUAskyNOW pic.twitter.com/02cNsfSN4W